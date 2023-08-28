Как правильно приготовить нежную и ароматную кукурузную кашу: делимся рецептом
Кукурузная каша – очень сытная и вкусная крупа. Приготовить его можно на воде и молоке, добавить сметану, сливки или масло. Для того чтобы блюдо не имело так называемых комочков, его важно постоянно помешивать в процессе варки. Следовательно, каша не пригорит и будет иметь идеальную консистенцию.
Фудблогер Диана Кузина (dian_kuzina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареной кукурузной каши со сметаной и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – 50 г
- вода – 300 мл
- сливочное масло – 10 г
- сметана 20% – 100 г
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно насыпать кукурузную крупу в кастрюлю, залить горячей водой и добавить сметану. Все тщательно перемешать.
2. Поставить кастрюлю с крупой на огонь и варить на среднем огне, постоянно помешивая.
3. В конце приготовления добавить кусочек сливочного масла и снова все тщательно перемешать. Готово!
На заметку хозяйкам: по словам кулинара, лучше выбирать кукурузную крупу мелкой фракции, иногда она бывает с пометкой "полента". Ее удобно использовать тем, что она быстро готовится – около 3-5 минут.
Так же следует обращать внимание на количество воды. Ведь в зависимости от фракции нужно будет налить ее больше.
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