Кукурузная каша – очень сытная и вкусная крупа. Приготовить его можно на воде и молоке, добавить сметану, сливки или масло. Для того чтобы блюдо не имело так называемых комочков, его важно постоянно помешивать в процессе варки. Следовательно, каша не пригорит и будет иметь идеальную консистенцию.

Фудблогер Диана Кузина (dian_kuzina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареной кукурузной каши со сметаной и сливочным маслом.

Ингредиенты:

кукурузная крупа – 50 г

вода – 300 мл

сливочное масло – 10 г

сметана 20% – 100 г

соль

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно насыпать кукурузную крупу в кастрюлю, залить горячей водой и добавить сметану. Все тщательно перемешать.

2. Поставить кастрюлю с крупой на огонь и варить на среднем огне, постоянно помешивая.

3. В конце приготовления добавить кусочек сливочного масла и снова все тщательно перемешать. Готово!

На заметку хозяйкам: по словам кулинара, лучше выбирать кукурузную крупу мелкой фракции, иногда она бывает с пометкой "полента". Ее удобно использовать тем, что она быстро готовится – около 3-5 минут.

Так же следует обращать внимание на количество воды. Ведь в зависимости от фракции нужно будет налить ее больше.

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