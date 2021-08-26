Как приготовить удачное сырное тесто для пиццы и пирожков: 2 способа
Сырное тесто – отлична и вкуснейшая основа для многих блюд, например, из него получится великолепная пицца, а также пирожки, сдобные сосиски в тесте, легкие лепешки. Самое главное при его приготовлении – придерживаться правильных пропорций.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного и удачного сырного теста, из которого вы сможете приготовить много блюд.
Стоит отметить, что главными ингредиентами сырного теста являются:
кефир
мука
сахар
соль
сода
твердый сыр
молоко
1. Сырное тесто для пирожков на кефире
Ингредиенты:
Кефир – 1 стакан
Твердый сыр – 150 г
Мука пшеничная – 2 стакана
Сахар – 1 ч. л.
Сода – 1/4 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Кефир налейте в миску, добавьте сахар, соль, перемешайте так, чтобы они полностью растворились.
Муку просейте дважды, так она насытится кислородом, добавьте к кефиру вместе с содой, аккуратно перемешайте.
Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте туда же, хорошо вымешайте и дайте тесту "отдохнуть".
2. Сырное тесто на молоке и растительном масле
Мука – 1,5-2 стакана
Молоко – 0,5 стакана
Яйцо – 1 шт.
Сыр – 50-100 г
Растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Подогрейте молоко, добавьте яйцо, соль, тщательно перемешайте.
Натрите сыр, просейте муку, добавьте в молочно-яичную смесь вместе с растительным маслом, хорошо перемешайте руками.
Сформируйте шар с теста и оставьте на 20-30 минут, после – приступайте к приготовлению блюда.
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