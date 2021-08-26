Как приготовить удачное сырное тесто для пиццы и пирожков: 2 способа

Сырное тесто – отлична и вкуснейшая основа для многих блюд, например, из него получится великолепная пицца, а также пирожки, сдобные сосиски в тесте, легкие лепешки. Самое главное при его приготовлении – придерживаться правильных пропорций.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного и удачного сырного теста, из которого вы сможете приготовить много блюд.

Стоит отметить, что главными ингредиентами сырного теста являются:

кефир

мука

сахар

соль

сода

твердый сыр

молоко

1. Сырное тесто для пирожков на кефире

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Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан

Твердый сыр – 150 г

Мука пшеничная – 2 стакана

Сахар – 1 ч. л.

Сода – 1/4 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Кефир налейте в миску, добавьте сахар, соль, перемешайте так, чтобы они полностью растворились. Муку просейте дважды, так она насытится кислородом, добавьте к кефиру вместе с содой, аккуратно перемешайте. Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте туда же, хорошо вымешайте и дайте тесту "отдохнуть".

2. Сырное тесто на молоке и растительном масле

Мука – 1,5-2 стакана

Молоко – 0,5 стакана

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 50-100 г

Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Подогрейте молоко, добавьте яйцо, соль, тщательно перемешайте. Натрите сыр, просейте муку, добавьте в молочно-яичную смесь вместе с растительным маслом, хорошо перемешайте руками. Сформируйте шар с теста и оставьте на 20-30 минут, после – приступайте к приготовлению блюда.

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