Как приготовить удачное сырное тесто для пиццы и пирожков: 2 способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как сделать идеальное сырное тесто

Сырное тесто – отлична и вкуснейшая основа для многих блюд, например, из него получится великолепная пицца, а также пирожки, сдобные сосиски в тесте, легкие лепешки. Самое главное при его приготовлении – придерживаться правильных пропорций.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного и удачного сырного теста, из которого вы сможете приготовить много блюд.

Стоит отметить, что главными ингредиентами сырного теста являются:

  • кефир

  • мука

  • сахар

  • соль

  • сода

  • твердый сыр

  • молоко

1. Сырное тесто для пирожков на кефире

Как правильно приготовить сырное тесто
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Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан

  • Твердый сыр – 150 г

  • Мука пшеничная – 2 стакана

  • Сахар – 1 ч. л.

  • Сода – 1/4 ч. л.

  • Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кефир налейте в миску, добавьте сахар, соль, перемешайте так, чтобы они полностью растворились.

  2. Муку просейте дважды, так она насытится кислородом, добавьте к кефиру вместе с содой, аккуратно перемешайте.

  3. Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте туда же, хорошо вымешайте и дайте тесту "отдохнуть".

2. Сырное тесто на молоке и растительном масле

Как сделать идеальное тесто для пирожков

  • Мука – 1,5-2 стакана

  • Молоко – 0,5 стакана

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сыр – 50-100 г

  • Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Подогрейте молоко, добавьте яйцо, соль, тщательно перемешайте.

  2. Натрите сыр, просейте муку, добавьте в молочно-яичную смесь вместе с растительным маслом, хорошо перемешайте руками.

  3. Сформируйте шар с теста и оставьте на 20-30 минут, после – приступайте к приготовлению блюда.

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