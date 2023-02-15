Мясо – продукт, из которого можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от отбивных, котлет, заканчивая салатами. Очень важно – правильно хранить мясо в холодильнике, а также его правильно размораживать.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами экспертов, как правильно разморозить мясо, чтобы оно было безопасным.

Видео дня

Эксперты утверждают, что птицу и мясо никогда не стоит размораживать при комнатной температуре, так как это росту бактерий.

Самый лучший и правильный способ разморозить все виды мяса – именно в холодильнике, на нижней полке.

Еще мясо можно разморозить в воде

Для этого вам нужна не теплая, а холодная вода. Просто поместите мясо в герметичный контейнер и окуните его в кастрюлю с холодной водой, меняя воду каждые полчаса или оставьте под проточной холодной водой.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, почему нельзя сушить фрукты под открытым солнцем и как это влияет на вкус и пользу продуктов.