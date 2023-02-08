Как правильно разморозить рыбу

Наверное, всем известно, что правильная заморозка рыбы позволяет сохранить все полезные свойства. Самое главное – это потом правильно разморозить ее, чтобы рыба оставалась полезной и не теряла вкусовые свойства.

В одном из блогов (easyfish.alaskaseafood) в Instagram поделилась двумя способами, которые помогут правильно и качественно разморозить рыбу.

Способ 1

Для этого нужно извлечь рыбу из морозилки и размораживать при температуре от 0 до 2 градусов Цельсия ориентировочно 24-36 часов. Конечно, если у вас возможность, то лучше будет положить рыбу на подложку из чешуйчатого льда и оставить размораживать в таком виде.

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Способ 2 (быстрый)

Для этого нужно достать рыбу из морозилки и положить ее в зип-пакет, выпустив воздух. В таком виде положить рыбу в холодную воду и разморозить следующим образом. Если рыба большая, то в процессе размораживания нужно несколько раз сменить воду.

Важно: после размораживания нужно хранить рыбу в охлажденном виде, но ни в коем случае не замораживайте ее повторно.

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