Как правильно разморозить рыбу и морепродукты: 4 правила

Рыба – очень ценный продукт, в котором много необходимых для организма минеральных элементов, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Также в ней содержится полноценный белок, который очень необходим организму. Стоит отметить, что готовить любую рыбу очень просто – можно запекать, варить, жарить, от этого она не потеряет полезных свойств.

Но, если вы выбрали для готовки замороженную рыбу, вам следует знать несколько простых правил, которые вам расскажет редакция FoodOboz, как это так правильно сделать, чтобы продукт не потерял пользу.

1. Рыбу и морепродукты размораживают естественным способом

Рыбу нужно правильно размораживать. Источник: pixabay.com

Если вы хотите хороший продукт – не нужно размораживать ее в микроволновке, в горячей воде, а просто положите ее на нижней полке холодильника, предварительно положив в глубокое блюдо или тарелку.

2. Не вскрывайте упаковку перед разморозкой

Рыбу не нужно вырывать из упаковки перед разморозкой. Источник: pixabay.com

Так вы можете повредить рыбу, даже – поотрывать части, поэтому дождитесь, пока она хорошо оттает и смело снимайте упаковку.

3. Чтобы легко почистить и разделить на стейки – не размораживайте рыбу до конца

Рыбу для стейков лучше порезать, когда она не до конца растаяла. Источник: pixabay.com

Это важно, таким способом вы легко сможете снять шкуру с рыбы и совершенно не повредите ее.

4. Не мойте

Размороженную рыбу не нужно мыть. Источник: pixabay.com

Размороженную рыбу не нужно мыть, иначе она будет водянистой, стоит просто хорошо промокнуть ее бумажными полотенцем.

Но если вам нужно очень быстро разморозить рыбу, а много времени нет, тогда можно воспользоваться простым советом, но он подходит только для целой тушки: возьмите прохладную подсоленную воде из расчета 2 ст. л соли на 1кг рыбы, положите туда рыбу на некоторое время.

Но, разморозка разделанной рыбы или филе таким способом недопустима.

Филе нельзя размораживать в воде. Источник: pixabay.com

Как быстро разморозить морепродукты

В теплой среде происходит распад волокон продукта, начинаются процессы порчи и гниения, поэтому ни в коем случае не размораживайте рыбу и морепродукты в помещении с высокой температурой или под горячей водой.

Морепродукты готовятся замороженными. Источник: pixabay.com

Тем более, что морепродукты можно готовить с замороженном виде, они не нуждаются в предварительной разморозки.

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