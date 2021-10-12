Сыр – не только вкусный продукт, который отлично сочетается со многими блюдами, например, паста, пицца, супы, даже с медом он будет превосходным. А особенно – если его приготовить самостоятельно, тогда вы точно будете уверены в его безопасности.

Кулинар Марко Черветти на своем YouTube-канале поделился полезными советами по приготовлению домашнего сыра и рецептом, благодаря которому вы приготовите вкуснейший продукт (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Полезные советы от сыровара Романа Хаецкого

Нужно выбирать только хорошее, качественное молоко, которое не проходит высокую термическую обработку. Важно еще – не перегревать молоко, а постепенно нагревать до 32 С и перемешивать. Солить сыр можно двумя способами – прямо в рассоле и сам сыр, соль для этого подойдет морская и каменная.

Рецепт вкусного сыра

Ингредиенты

молоко – 9 л

фермент – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Вылейте в большую кастрюлю молоко, поставьте на огонь, хорошо нагрейте до 32 С и добавьте 1 ч. л. ферментов, перемешайте, снимите с огня и так оставьте молоко на время от 30 минут до 1,5 часа. После готовую сырную смесь разлейте по специальным формам, о готовности продукта "скажет" его внешний вид, а именно – он должен просесть и уменьшиться в объеме. Готовый сыр достаньте из форм, посолите и можно есть вкусный продукт через 36 часов.

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