Как правильно солить блюда, чтобы они были вкусными: несколько простых советов

Во время приготовления любых блюд возникает ситуация, когда ты словно солишь еду, но она все равно остается пресной. И даже после повторного добавления специи, продукт может так и остаться без вкуса. Это все просто объяснить – каждый продукт по-разному реагирует не только на количество соли, но и на то, во время какого этапа приготовления она была добавлена.

О том, как правильно солить блюда для яркого вкуса, рассказало известное американское издание INSIDER.

Технология добавления соли в блюда

1. Если это отваривание – соли должно быть много еще в самом начале приготовления. Продукт возьмет столько специи, сколько ему нужно и блюдо будет по-настоящему насыщенным и очень вкусным.

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2. Добавление соли – это процесс, а не последний штрих. Именно к этому этапу приготовления блюда нужно относиться достаточно ответственно и не солить кое как.

3. Если вы готовите блюдо, в которое входит белый лук лук-порей или лук-шалот, тогда вы должны посыпать их солью во время приготовления, что поможет быстрее вытащить влагу и предоставит более равномерную поджарку.

4. Во время приготовления блюдо нужно периодически пробовать и корректировать содержимое специй, потому что вкус может изменяться с каждым новым этапом.

5. Добавление соли по рецепту – это довольно субъективная вещь. Нужно принимать во внимание только собственные вкусы.

6. Корректировать соленость блюда можно разнообразными насыщенными продуктами, если они сочетаются с другими компонентами: соевый соус, твердые сыры и вяленые мясные продукты. К примеру в рагу отлично сочетаются анчоусы с луком. Появится по-настоящему глубокий вкус, который вы не получите от обыкновенной соли. Появится по-настоящему глубокий вкус, который вы не получите от обыкновенной соли.

7. Очень важно правильно солить углеводы. К примеру, вода на макароны должна быть настолько соленой, как в морском океане и вообще непригодной для питья. Продукт изнутри впитает необходимое количество вкуса.

8. Также следует помнить, что соль влияет на содержание воды в продуктах, а следовательно и на их текстуру.

9. Что касается мяса – его нужно хорошо приправить перед началом приготовления и оставить в таком виде на некоторое время. Такой сухой рассол извлекает поверхностную воду, но задерживает внутреннюю влагу, что способствует образованию хрустящей корочки.

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