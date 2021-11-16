Как правильно солить и перечить блюда: лайфхаками поделился звездный шеф-повар
В рецептуре многих блюд добавлению соли и перца обычно не уделяют много внимания. Но, оказывается, это очень немаловажный момент, который сможет кардинально изменить вкус вашего кулинарного шедевра. Значение имеет даже цвет блюда.
Известный украинский шеф-повар yaroslavskyi_vova рассказал, по какому принципу нужно добавлять соль и перец в некоторые блюда. Опубликовано на странице Instagram.
Рекомендации по добавлению соли и перца от звездного шеф-повара Владимира Ярославского
1. Черный перец всегда добавляйте по своему вкусу.
2. Мелкая соль лучше всего подходит для заправок в салаты.
3. Мясо нужно солить в пропорции 9 г соли на 1 килограмма мяса.
4. Черный и ароматный перец лучше подходит для темных продуктов – мясо (говядина, дичь), темные овощи.
5. Белый перец на светлые продукты – кролик, курица и белая рыба.
Ранее шеф-повар делился необычным рецептом приготовления курицы. Мясо нужно замочить в соленой воде и оставить на время. Блюдо получится нежнейшим на вкус, все вкусы сочетаются равномерно.
Приготовление соляного раствора:
Ингредиенты:
Вода – 1,5л
Соль – 60 г
Способ приготовления:
1. Соль нужно растворить в воде.
2. Опустить курицу в раствор на 10-12 часов, хранить в холодильнике.
3. Важно, чтобы мясо было полностью в рассоле.
4. Курицу достать, обсушить, натереть небольшим количеством горчицы с соевым соусом и маслом – извне и изнутри, добавить черный молотый перец.
5. Внутрь положить лимон, предварительно проколотый ножом, и несколько веточек розмарина.
6. Разогреть духовку на 95 градусов и поместить в нее курицу на 2.5 –3 часа.
7. Достать, на 45 минут оставить в теплом месте, накрыть фольгой.
8. Разогреть духовку на 260-280 градусов, поставить туда курицу и довести до румяной корочки поливая выходящим соком. Этот процесс занимает 15-20 минут.
9. Курица готова.
Жир можно использовать для пассировки овощей на суп. Сок немного уварить, добавить эстрагона и белое вино, сливочное масло.
Секрет в том, что белок курицы набухает в соленой среде, набирает воду, а главное задание при приготовлении – оставить максимальное количество влаги в продукте.
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