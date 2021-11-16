Как правильно солить и перечить блюда: лайфхаками поделился звездный шеф-повар

В рецептуре многих блюд добавлению соли и перца обычно не уделяют много внимания. Но, оказывается, это очень немаловажный момент, который сможет кардинально изменить вкус вашего кулинарного шедевра. Значение имеет даже цвет блюда.

Известный украинский шеф-повар yaroslavskyi_vova рассказал, по какому принципу нужно добавлять соль и перец в некоторые блюда. Опубликовано на странице Instagram.

Рекомендации по добавлению соли и перца от звездного шеф-повара Владимира Ярославского

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1. Черный перец всегда добавляйте по своему вкусу.

2. Мелкая соль лучше всего подходит для заправок в салаты.

3. Мясо нужно солить в пропорции 9 г соли на 1 килограмма мяса.

4. Черный и ароматный перец лучше подходит для темных продуктов – мясо (говядина, дичь), темные овощи.

5. Белый перец на светлые продукты – кролик, курица и белая рыба.

Ранее шеф-повар делился необычным рецептом приготовления курицы. Мясо нужно замочить в соленой воде и оставить на время. Блюдо получится нежнейшим на вкус, все вкусы сочетаются равномерно.

Приготовление соляного раствора:

Ингредиенты:

Вода – 1,5л

Соль – 60 г

Способ приготовления:

1. Соль нужно растворить в воде.

2. Опустить курицу в раствор на 10-12 часов, хранить в холодильнике.

3. Важно, чтобы мясо было полностью в рассоле.

4. Курицу достать, обсушить, натереть небольшим количеством горчицы с соевым соусом и маслом – извне и изнутри, добавить черный молотый перец.

5. Внутрь положить лимон, предварительно проколотый ножом, и несколько веточек розмарина.

6. Разогреть духовку на 95 градусов и поместить в нее курицу на 2.5 –3 часа.

7. Достать, на 45 минут оставить в теплом месте, накрыть фольгой.

8. Разогреть духовку на 260-280 градусов, поставить туда курицу и довести до румяной корочки поливая выходящим соком. Этот процесс занимает 15-20 минут.

9. Курица готова.

Жир можно использовать для пассировки овощей на суп. Сок немного уварить, добавить эстрагона и белое вино, сливочное масло.

Секрет в том, что белок курицы набухает в соленой среде, набирает воду, а главное задание при приготовлении – оставить максимальное количество влаги в продукте.

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