Как правильно солить красную рыбу: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как правильно солить красную рыбу: самый простой рецепт

Красную рыбу можно использовать для приготовления бутербродов, закусок, а также из нее получится очень вкусный тартар. Стоит отметить, что солить красную рыбу можно и в домашних условиях, для этого может понадобится всего лишь соль, специи, цедра лимона, сахар. 

Как вкусно засолить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, для приготовления которой понадобится только соль. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • 1 кг рыбы (форель или лосось)
  • соль

Способ приготовления: 

1. Рыбу промойте, отделите кости и кожу.  

Сырая рыба

2. Порежьте средними кусками и хорошо панируйте в соли.

Приготовление рыбы

3. Переложите в стеклянную форму и оставьте на ночь в холодильнике на 12-14 часов.

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4. После промойте рыбу, просушите и можно есть!

Готовая рыба

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