Красную рыбу можно использовать для приготовления бутербродов, закусок, а также из нее получится очень вкусный тартар. Стоит отметить, что солить красную рыбу можно и в домашних условиях, для этого может понадобится всего лишь соль, специи, цедра лимона, сахар.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, для приготовления которой понадобится только соль.

Ингредиенты:

1 кг рыбы (форель или лосось)

соль

Способ приготовления:

1. Рыбу промойте, отделите кости и кожу.

2. Порежьте средними кусками и хорошо панируйте в соли.

3. Переложите в стеклянную форму и оставьте на ночь в холодильнике на 12-14 часов.

4. После промойте рыбу, просушите и можно есть!

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