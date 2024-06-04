Как правильно солить красную рыбу: самый простой рецепт
Красную рыбу можно использовать для приготовления бутербродов, закусок, а также из нее получится очень вкусный тартар. Стоит отметить, что солить красную рыбу можно и в домашних условиях, для этого может понадобится всего лишь соль, специи, цедра лимона, сахар.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой красной рыбы, для приготовления которой понадобится только соль.
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы (форель или лосось)
- соль
Способ приготовления:
1. Рыбу промойте, отделите кости и кожу.
2. Порежьте средними кусками и хорошо панируйте в соли.
3. Переложите в стеклянную форму и оставьте на ночь в холодильнике на 12-14 часов.
4. После промойте рыбу, просушите и можно есть!
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