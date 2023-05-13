Сало можно не только мариновать и солить со специями, но и консервировать в банках и хранить на зиму. Такая закуска, несмотря на длительность хранения, сохраняет свои вкусовые свойства и даже становится еще вкуснее.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом соленого сала в банке, которое можно есть сразу или сохранить на зиму.

Ингредиенты:

сало – 2 кг

вода – 5 ст

соль – 200 г

чеснок – 1 головка

лавровые листья – 4 шт

перец горошек

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть сало, просушить и порезать небольшими средними кусками.

2. Чеснок почистить и натереть сало со всех сторон. По желанию овощ можно натереть на терке или измельчить через пресс.

3. Налить воду в кастрюлю, посолить и поставить на огонь. Довести до кипения и снять с плиты.

4. В подготовленную банку выложить сало, делая слои из перца и лаврового листа.

5. Когда банка будет наполнена салом, налить горячий рассол и накрыть банку крышкой. В таком виде оставить банку на 3 дня, после чего убрать в холодильник на 3-5 дней.

6. Когда пройдет отведенное время, достать сало из банки, натереть его солью и специями, завернуть в пакет и положить в холодильник. Через 24 часа закуска будет готова. Ее можно есть сразу или оставить в морозильнике и хранить длительное время.

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