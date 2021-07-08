Как правильно сварить смородиновое варенье: 3 способа

Смородина – ценнейшая ягода, которая очень стимулирует иммунитет, в ней много витаминов и минералов. Даже маленькая горсть черной смородины покрывает суточную потребность взрослого человека в витамине С, из нее можно приготовить много вкусных блюд, например, сладкие пироги, вареники, компоты, лимонады, мороженое и ароматные джемы.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных рецепта домашнего смородинового варенья.
1. Классическое варенье-пятиминутка из смородины
Ингредиенты:
смородина – красная, чорная – 1кг
вода – 200-250 мл
сахар – 1 кг
Способ приготовления:
Сахар всыпьте в кастрюлю и залейте водой, варите помешивая до полного растворения сахара и закипания сиропа.
Помойте ягоды и засыпьте в кипящий сироп, постоянно помешивая, пока все закипит, варите еще 5 минут, снимите с огня и сразу законсервируйте.
Горячие банки переверните вверх дном, накройте теплой тканью, когда полностью остынут – вынесите в прохладное, темное место.
2. Варенье из смородины и вишни
Ингредиенты:
смородина любая – красная, черная – 500 г
вишни – 500 г
сахар – 1 кг
Способ приготовления:
Из вишни удалите косточки и засыпьте половиной сахара, оставьте на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок.
Смородину положите в блендер, засыпьте оставшимся сахаром и измельчите, готовое пюре переложите в кастрюлю, на слабом огне доведите до кипения.
После – добавьте вишни и варите еще 10-15 минут.
Горячее варенье разлейте в банки и законсервируйте.
3. Варенье из смородины и апельсинов
Ингредиенты:
смородина любая – красная, черная – 1 кг
апельсины – 2 шт.
сахар – 1 кг
Способ приготовления:
Апельсины очистите от кожуры, порежьте на средние кусочки и вместе со смородиной измельчите в блендере или при помощи мясорубки.
Готовую смесь переложите в кастрюлю и щедро засыпьте сахаром, хорошо перемешайте и оставьте так на 30 минут.
После – доведите до кипения и варите еще 10 минут после.
Горячее варенье разлейте по банках, закатайте и переверните вверх дном.
Лучше всего его хранить в холодном, темном месте.
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