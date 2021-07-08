Как правильно сварить смородиновое варенье: 3 способа

Смородина – ценнейшая ягода, которая очень стимулирует иммунитет, в ней много витаминов и минералов. Даже маленькая горсть черной смородины покрывает суточную потребность взрослого человека в витамине С, из нее можно приготовить много вкусных блюд, например, сладкие пироги, вареники, компоты, лимонады, мороженое и ароматные джемы.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных рецепта домашнего смородинового варенья.

1. Классическое варенье-пятиминутка из смородины

Варенье из смородины

Ингредиенты:

смородина – красная, чорная – 1кг

вода – 200-250 мл

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Сахар всыпьте в кастрюлю и залейте водой, варите помешивая до полного растворения сахара и закипания сиропа. Помойте ягоды и засыпьте в кипящий сироп, постоянно помешивая, пока все закипит, варите еще 5 минут, снимите с огня и сразу законсервируйте. Горячие банки переверните вверх дном, накройте теплой тканью, когда полностью остынут – вынесите в прохладное, темное место.

2. Варенье из смородины и вишни

Варенье на зиму

Ингредиенты:

смородина любая – красная, черная – 500 г

вишни – 500 г

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Из вишни удалите косточки и засыпьте половиной сахара, оставьте на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок. Смородину положите в блендер, засыпьте оставшимся сахаром и измельчите, готовое пюре переложите в кастрюлю, на слабом огне доведите до кипения. После – добавьте вишни и варите еще 10-15 минут. Горячее варенье разлейте в банки и законсервируйте.

3. Варенье из смородины и апельсинов

Ингредиенты:

смородина любая – красная, черная – 1 кг

апельсины – 2 шт.

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Апельсины очистите от кожуры, порежьте на средние кусочки и вместе со смородиной измельчите в блендере или при помощи мясорубки. Готовую смесь переложите в кастрюлю и щедро засыпьте сахаром, хорошо перемешайте и оставьте так на 30 минут. После – доведите до кипения и варите еще 10 минут после. ​​​​​​​Горячее варенье разлейте по банках, закатайте и переверните вверх дном.

​​​​​​​Лучше всего его хранить в холодном, темном месте.

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