Как правильно сварить узвар: старинный рецепт главного рождественского напитка

На Рождество принято готовить не только вкусные традиционные блюда, среди которых кутья, пампушки, мясные блюда, но еще и варить главный рождественский напиток – узвар. Как правило, главными его ингредиентами являются – сухофрукты, сахар и немного специй для пикантности.

Стоит отметить, что рецептов этого напитка существует очень много, часто его готовят без сахара добавляя мед, иногда для необычного вкуса даже можно добавить розмарин, корицу.

Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептом настоящего узвара из сухофруктов и рассказал, что самое главное при приготовлении идеального, главного рождественского напитка.

Секреты и советы от кулинара:

1. Наилучший вкус узвару дадут яблоки, нарезанные дольками или пластинками, мелкие сладкие груши и сливы сорта "венгерка". Сливы иногда немного коптят, тогда компот приобретает удивительный аромат. Все нужно тщательно промыть несколько раз водой.

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2. Как варить узвар: идeaльнo для варки напитка пoдxoдит кepaмичecкaя кacтpюля бoльшoгo oбъeмa, так как она очень хорошо дoлгo удepживaeт тeплo.

"Дoвeдите вoду дo кипeния и вбpocьте все сразу хорошо вымытыe cуxoфpукты. Нe нaкpывaя кacтpюлю кpышкoй, пoвтopнo дoвeдите вoду дo кипeния и cpaзу жe уберите кacтpюлю c oгня. Кoмпoт нe дoлжeн кипeть, oн дoлжeн нacтoятьcя", – рекомедует Джуренко.

3. Сахар лучше не добавлять в узвар, а заменить его медом.

" В чашку положите мед, налейте немного узвара, перемешайте и вылейте смесь в кастрюлю, около 4-5 часов дайте напитку настоятся", – советует кулинар.

Рецепт вкусного узвара

Ингредиенты:

сушеные яблоки

груши

сливы

вишни

кизил

абрикосы

сушеные ягоды винограда

клюква

корица

мед

Способ приготовления:

1. Помойте несколько раз сухофрукты.

2. Воду доделите до кипения, всыпьте сразу все ингредиенты, примешайте, доведите до кипения и сразу снимите с огня кастрюлю.

3. Мед разведите с узваром в чашке, перемешайте и вылейте в кастрюлю, добавьте корицу, накройте крышкой и дайте узвару настояться 4-5 часов.

В готовый напиток можно добавить цедру цитрусовых, а также изюм, мяту, мелиссу, бадьян.