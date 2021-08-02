Как правильно сварить яблочный сок на зиму: лучшие способы приготовления

Лето – лучшее время для зимних заготовок в виде вкусного варенья, джемов, конфитюров, а также вкусных острых соусов, маринованных огурцов, лечо и аджики. Все это готовится просто элементарно, достаточно всего лишь – выбрать хороший рецепт и качественные, натуральные продукты.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 2 рецептами и простыми способами приготовления и консервирования вкусного, домашнего, яблочного сока.

1. Яблочный сок без сахара

Ингредиенты:

яблоки – 1, 5 кг

Способ приготовления:

Помойте яблоки, порежьте средники кусками и бросьте в соковыжималку. Полученный сок обязательно поцедите через марлю, чтобы мякоть не попала в сок. Перелейте его кастрюлю и варите до кипения, затем – еще 10 минут. Обязательно снимайте пену. Готовый сок разлейте горячим по стерильным банкам, быстро законсервируйте и переверните банки вверх дном, накройте теплой тканью и дайте им так полночью остыть. После – перенесите в темное, прохладное место.

2. Яблочный сок с мякотью и сахаром

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Ингредиенты:

яблоки – 5-6 кг

сахар – 600 г

Способ приготовления:

​​​​​​​Помойте яблоки, сердцевину можно оставить. ​​​​​​​Переложите их в соковыжималку. Полученный сок вместе с мякотью перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и варите до кипения, после – еще минут 10 на слабом огне. Обязательно снимайте пену, чтобы она не дала горечь. Разлейте горячий сок в стерильные банки и закатайте. Переверните обязательно вверх дном, накройте теплым полотенцем или одеялом и дайте им так полностью остыть. ​​​​​​​После – перенесите в прохладное, темное место.

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