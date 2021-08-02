Как правильно сварить яблочный сок на зиму: лучшие способы приготовления
Лето – лучшее время для зимних заготовок в виде вкусного варенья, джемов, конфитюров, а также вкусных острых соусов, маринованных огурцов, лечо и аджики. Все это готовится просто элементарно, достаточно всего лишь – выбрать хороший рецепт и качественные, натуральные продукты.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 2 рецептами и простыми способами приготовления и консервирования вкусного, домашнего, яблочного сока.
1. Яблочный сок без сахара
Ингредиенты:
яблоки – 1, 5 кг
Способ приготовления:
Помойте яблоки, порежьте средники кусками и бросьте в соковыжималку.
Полученный сок обязательно поцедите через марлю, чтобы мякоть не попала в сок.
Перелейте его кастрюлю и варите до кипения, затем – еще 10 минут. Обязательно снимайте пену.
Готовый сок разлейте горячим по стерильным банкам, быстро законсервируйте и переверните банки вверх дном, накройте теплой тканью и дайте им так полночью остыть.
После – перенесите в темное, прохладное место.
2. Яблочный сок с мякотью и сахаром
Ингредиенты:
яблоки – 5-6 кг
сахар – 600 г
Способ приготовления:
Помойте яблоки, сердцевину можно оставить.
Переложите их в соковыжималку.
Полученный сок вместе с мякотью перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и варите до кипения, после – еще минут 10 на слабом огне. Обязательно снимайте пену, чтобы она не дала горечь.
Разлейте горячий сок в стерильные банки и закатайте. Переверните обязательно вверх дном, накройте теплым полотенцем или одеялом и дайте им так полностью остыть.
После – перенесите в прохладное, темное место.
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