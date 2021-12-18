Как правильно сварить яйца для новогодних салатов: делимся советами

Яйца – один из главных ингредиентов в многих новогодних салатах. И часто именно от консистенции этого продукта зависит качество блюда. Если яйцо плохо чистится, появляется большое количество отходов, теряется привлекательный вид. Желток может получиться слишком жидким или наоборот, переваренным и сухим. И, казалось бы, элементарное действие, а столько нюансов. Но такую проблему нужно решить, воспользовавшись несколькими простыми советами.

Подсказками о правильной технологии варки яиц для блюд опубликовали блоггеры страницы LifeTipSing в TikTok. Публикация имеет интересную подпись: "Нужно было 30 лет, чтобы выяснить, как правильно варить яйца". Ведь многие люди действительно каждый раз делают это неправильно, забрасывая продукт в кипящую воду.

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Техкнология, с помощью которой яйца получаются идеальной консистенции.

1. Положить яйца сразу в холодную воду.

2. Засыпать ложку соли.

3. Готовить 8 минут.

4. Выключить огонь и оставить продукт еще на 5 минут.

5. Затем достать и поместить в холодную воду.

Консистенция получается очень нежной, желток оранжево-желтого цвета. В комментариях пользователи отметили, что после такого приготовления чистятся яйца идеально.

Легкий салат с яйцами и тунцом от andriana_benyukh. Опубликовано на странице Instagram.

Основные ингридиенты:

тунеть

яйца

помидоры черри

гренки

листья салата

Способ приготовления:

1. Для соуса смешать растительное масло, мед, горчицу в зернах, лимонный сок.

2. Выложить все ингредиенты в любом порядке.

3. Полить соусом.

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