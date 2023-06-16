Для того чтобы сохранить клубнику на зиму, ее можно не только заморозить, но и приготовить густое домашнее варенье. Важно, что в процессе приготовления можно обойтись без загустителей и желатина. Здесь необходимо знать четкие пропорции клубники и сахара, а также лучше не снимать пенку в процессе варки.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого варенья из клубники, в котором ягоды остаются целыми.

Ингредиенты:

клубника – 3 кг

сахар – 3 кг

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

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1. Приготовление лучше начинать вечером. Для начала нужно промыть полцницу и очистить плодоножки. Переложить ягоды в сито, чтобы стекла лишняя вода.

2. Затем засыпать клубнику 2 кг сахара и оставить в таком виде на ночь.

3. Утром тару с клубникой следует поставить на огонь и довести до кипения. После этого залить до вечера, чтобы ягодки полностью остыли.

4. Вечером нужно достать всю клубнику из сиропа, а сам сироп поставить на большой огонь и довести до кипения.

5. В готовый горячий сироп снова положить всю клубнику и оставить в таком виде на ночь.

6. Утром тару с клубникой снова нужно поставить на огонь, дать хорошо закипеть и варить на большом огне 8-10 минут. Сразу выключить огонь и добавить остальной сахар, хорошо все перемешать.

7. На этом этапе можно разливать варенье в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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