Как правильно варить клубничное варенье, чтобы ягоды оставались целыми: рецепт
Для того чтобы сохранить клубнику на зиму, ее можно не только заморозить, но и приготовить густое домашнее варенье. Важно, что в процессе приготовления можно обойтись без загустителей и желатина. Здесь необходимо знать четкие пропорции клубники и сахара, а также лучше не снимать пенку в процессе варки.
Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого варенья из клубники, в котором ягоды остаются целыми.
Ингредиенты:
- клубника – 3 кг
- сахар – 3 кг
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Приготовление лучше начинать вечером. Для начала нужно промыть полцницу и очистить плодоножки. Переложить ягоды в сито, чтобы стекла лишняя вода.
2. Затем засыпать клубнику 2 кг сахара и оставить в таком виде на ночь.
3. Утром тару с клубникой следует поставить на огонь и довести до кипения. После этого залить до вечера, чтобы ягодки полностью остыли.
4. Вечером нужно достать всю клубнику из сиропа, а сам сироп поставить на большой огонь и довести до кипения.
5. В готовый горячий сироп снова положить всю клубнику и оставить в таком виде на ночь.
6. Утром тару с клубникой снова нужно поставить на огонь, дать хорошо закипеть и варить на большом огне 8-10 минут. Сразу выключить огонь и добавить остальной сахар, хорошо все перемешать.
7. На этом этапе можно разливать варенье в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
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