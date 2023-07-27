Ягодные и фруктовые компоты готовятся очень просто, достаточно выбрать любые ягоды, воду довести до кипения и добавить сахар по вкусу. Но, очень часто компоты получатся не вкусными из-за пены, которая образуется при приготовлении и которую не снимают, она дает неприятную горечь.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как сварить вкусный, ароматный компот из ягод и фруктов.

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1. Компот из ягод

Ягоды для компота нужно хорошо помыть и очистить от листьев, веток, косточек После переложите их в кастрюлю, добавьте сахар, залейте водой и доведите до кипения. Обязательно снимите пену.

2. Компот из фруктов

Фрукты помойте, порежьте, удалите зернышки и косточки. Выложите фрукты в кастрюлю, засыпьте сахаром и залейте водой. Доведите до кипения и варите 25 минут, после выключите огонь и оставьте настояться.

Важно: если компот из нескольких видов фруктов, то сначала нужно выложите фрукты, которые варятся дольше, например груши и яблоки. Насыпьте сверху сахар по вкусу, залейте водой и варите 25-30 минут.

Советы:

– ягоды для компота выбирайте спелые и яркие, они дадут компоту очень приятный вкусы и аромат.

– не используйте для приготовления компота испорченные ягоды и фрукты.

– вместо сахара подсластить компот можно медом.

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