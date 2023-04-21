Как правильно варить куриный бульон, чтобы он был прозрачным: делимся технологией
Даже если вы уверены в качестве курицы, бульон из нее может получиться мутным. К тому же, в нем будет много жира. Все это из-за неправильной технологии отваривания мяса.
Идея приготовления прозрачного куриного бульона опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Кулинар отмечает, что пену нужно снимать в четко определенное время, а не когда вы об этом вспомните.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 3 куриные бедра
- 1 большая морковь
- 1 большая луковица
- 1.5 ч.л.соли+2 ч.л.вегеты (торчин 10 овощей)
- петрушка
Способ приготовления:
1. Хорошо промываем мясо и кладем вариться, пока не закипит и не образуется пена – это от закипания 1-2 минуты.
2. Сливаем воду и набираем новую. Кладем на самый маленький огонь снова вариться, добавляем морковь кольцами и целую очищенную луковицу.
3. Очень важно варить на маленьком огне, а пену убрать ситечком.
4. Добавляем соль и вегету.
5. Варим до готовности мяса и моркови.
6. В конце убираем луковицу и добавляем петрушку.
7. Даем ей немного провариться.
8. Подаем с предварительно отварной лапшой или домашними клецами.