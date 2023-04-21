Даже если вы уверены в качестве курицы, бульон из нее может получиться мутным. К тому же, в нем будет много жира. Все это из-за неправильной технологии отваривания мяса.

Идея приготовления прозрачного куриного бульона опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Кулинар отмечает, что пену нужно снимать в четко определенное время, а не когда вы об этом вспомните.

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Ингредиенты:

1 куриное филе

3 куриные бедра

1 большая морковь

1 большая луковица

1.5 ч.л.соли+2 ч.л.вегеты (торчин 10 овощей)

петрушка

Способ приготовления:

1. Хорошо промываем мясо и кладем вариться, пока не закипит и не образуется пена – это от закипания 1-2 минуты.

2. Сливаем воду и набираем новую. Кладем на самый маленький огонь снова вариться, добавляем морковь кольцами и целую очищенную луковицу.

3. Очень важно варить на маленьком огне, а пену убрать ситечком.

4. Добавляем соль и вегету.

5. Варим до готовности мяса и моркови.

6. В конце убираем луковицу и добавляем петрушку.

7. Даем ей немного провариться.

8. Подаем с предварительно отварной лапшой или домашними клецами.