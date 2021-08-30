Как правильно варить кус-кус: 5 секретов

Кус-кус – очень полезная и вкусная крупа, которая благотворно влияет на обменные процессы в организме, нормализует пищеварение и работу ЖКТ. Стоит отметить, что ее полезные вещества улучшают работу мозга и восстанавливают баланс воды и соли в тканях. Специалисты рекомендую обязательно есть ее людям с сахарным диабетом, потому что крупа имеет низкий гликемический индекс.

Редакция FoodOboz делится 5 секретами, как правильно и безопасно сварить кус-кус так, чтобы в нем сохранились все полезные свойства.

1. Не добавляйте слишком много жидкости

Чтобы не испортить вкусную крупу – не заливайте ее большим объёмом воды. Чтобы она получилась удачной, стоит запомнить, что на один объем кус-куса добавляется точно такой же объем жидкости.

2. Не оставляйте кус-кус запариваться надолго

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Если вы не хотите его варить, а решили залить кипятком и запарить – не отставляйте его так на долгое время, потому что он просто превратиться в комок. А еще можно добавить вместе с водой немного оливкового масла.

Запомните, как только он впитает всю жидкость – сразу перемешайте, так он станет воздушным.

3. Как правильно перемешать и чем

Чтобы кус-кус был пушистым и рассыпчатым – используйте вилку, так как ложка его помнет, он может превратится в один кусок.

4. Сколько варить

В кастрюле – бросьте в кипящую воду кус-кус на 1-2 минуты.

Пароварка – 2-3 минуты.

Мультиварка – 2 минуты.

Запаривать в миске нужно около – 5-6 минут.

5. Масло и специи

При варке можно добавить несколько ложек оливкового масла, после – сливочное.

Специи можно добавлять самые разнообразные – вяленые помидоры, петрушку, мяту, кинзу, зеленый лук, чеснок, лимон, оливки, чили, гранат, миндальные орехи и сушеные фрукты.

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