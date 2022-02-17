Как правильно варить рис: лайфхаки от Евгения Клопотенко
Рис – ценный продукт, который не только вкусный, но еще и очень полезный. К тому же из него можно готовить разные блюда, например, плов, голубцы, молочные каши. Самое важное – правильно его варить.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале лайфхаками, благодаря которым вы с легкостью приготовите рассыпчатый рис.
Советы от кулинара:
1. Чтоб рис получился идеальным, используйте 1 часть риса и 2 части воды.
2. Дайте рису покипеть 5 минут после того, как закипит вода, а после выключите огонь, сотейник накройте крышкой и дайте постоять 10-15 минут.
Этот способ подходит для любого вида риса
Клопотенко отметил, что при варке круглозернистого риса время нужно уменьшить минут на 5, для нешлифованного – увеличить минут на 15.
Рис по-персидски по рецепту Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
рис длиннозернистый – 480 г
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
курага – 200 г
арахис – 100 г
изюм – 100 г
грецкие орехи – 100 г
подсолнечное масло – 40 мл
апельсин – 1 шт.
кардамон – 2 г
барбарис – 10 г
анис – 2 звездочки
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Замочите рис.
2. Добавьте к рису сливочное масло и залейте кипятком, добавьте соль варите 15 минут.
3. Порежьте лук и морковь кубиком и поджарьте до мягкости.
4. Натрите цедру и добавьте в сковороду, туда же бросьте кардамон, анис, барбарис, а также изюм и кусочки кураги, измельченные грецкие орехи и арахис.
5. Переложите готовую зажарку в готовый рис, перемежайте и оставьте на 30 минут настаиваться.
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