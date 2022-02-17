Как правильно варить рис: лайфхаки от Евгения Клопотенко

Рис – ценный продукт, который не только вкусный, но еще и очень полезный. К тому же из него можно готовить разные блюда, например, плов, голубцы, молочные каши. Самое важное – правильно его варить.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале лайфхаками, благодаря которым вы с легкостью приготовите рассыпчатый рис.

Советы от кулинара:

1. Чтоб рис получился идеальным, используйте 1 часть риса и 2 части воды.

2. Дайте рису покипеть 5 минут после того, как закипит вода, а после выключите огонь, сотейник накройте крышкой и дайте постоять 10-15 минут.

Этот способ подходит для любого вида риса

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Клопотенко отметил, что при варке круглозернистого риса время нужно уменьшить минут на 5, для нешлифованного – увеличить минут на 15.

Рис по-персидски по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

рис длиннозернистый – 480 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

курага – 200 г

арахис – 100 г

изюм – 100 г

грецкие орехи – 100 г

подсолнечное масло – 40 мл

​​​​​​​апельсин – 1 шт.

кардамон – 2 г

барбарис – 10 г

анис – 2 звездочки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Замочите рис.

2. Добавьте к рису сливочное масло и залейте кипятком, добавьте соль варите 15 минут.

3. Порежьте лук и морковь кубиком и поджарьте до мягкости.

4. Натрите цедру и добавьте в сковороду, туда же бросьте кардамон, анис, барбарис, а также изюм и кусочки кураги, измельченные грецкие орехи и арахис.

5. Переложите готовую зажарку в готовый рис, перемежайте и оставьте на 30 минут настаиваться.

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