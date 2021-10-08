Как не превратить рис в кашу – Татьяна Литвинова раскрыла секреты
Рис – не только вкусный продукт и основа для многих блюд, например – голубцов и плова, а еще и настоящий источник витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму, особенно в осенний период. К тому же он очень быстро готовится и отлично сочетается с овощами, что дает возможность приготовить ужин или обед за 20 минут.
Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале полезными советами, как не испортить рис, а правильно его сварить, чтобы он сохранил все полезные свойства, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Советы:
рис нужно хорошо промыть, чтобы он при варке не слипался
пропорции – 1 риса: 1,5 воды
не забывайте солить рис после того, как он закипит
не перемешивайте рис до кипения, иначе он превратится в кашу
Два способа вкусно и правильно приготовить рис:
1. Рис с кунжутом
Ингредиенты:
Рис "Басмати" – 100 г
Кунжут – 30 г
Вода – 195 мл
Соль – щепотка
Способ приготовления:
Помойте хорошо 100 г риса холодной водой, добавьте кунжут, залейте водой, посолите, обязательно накройте крышкой и варите на максимальном огне.
Когда блюдо хорошо закипит – огонь убавьте и не открывайте крышку.
2. Рис с булгуром
Ингредиенты:
Рис "Басмати" – 100 г
Булгур – 50 г
Лен – 30 г
Вода – 270 мл
Соль – щепотка
Способ приготовления:
Помойте хорошо рис и булгур, добавьте лен, залейте водой и отправьте варится, обязательно накройте крышкой.
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