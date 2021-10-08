Как не превратить рис в кашу – Татьяна Литвинова раскрыла секреты

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,0 т.
Татьяна Литвинова рассказала, как правильно варить рис

Рис – не только вкусный продукт и основа для многих блюд, например – голубцов и плова, а еще и настоящий источник витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму, особенно в осенний период. К тому же он очень быстро готовится и отлично сочетается с овощами, что дает возможность приготовить ужин или обед за 20 минут.

Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале полезными советами, как не испортить рис, а правильно его сварить, чтобы он сохранил все полезные свойства, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Советы:

  • рис нужно хорошо промыть, чтобы он при варке не слипался

  • пропорции – 1 риса: 1,5 воды

  • не забывайте солить рис после того, как он закипит

  • не перемешивайте рис до кипения, иначе он превратится в кашу

Видео дня

Два способа вкусно и правильно приготовить рис:

Как правильно готовить рис

1. Рис с кунжутом

Ингредиенты:

  • Рис "Басмати" – 100 г

  • Кунжут – 30 г

  • Вода – 195 мл

  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо 100 г риса холодной водой, добавьте кунжут, залейте водой, посолите, обязательно накройте крышкой и варите на максимальном огне.

  2. Когда блюдо хорошо закипит – огонь убавьте и не открывайте крышку.

2. Рис с булгуром

Ингредиенты:

  • Рис "Басмати" – 100 г

  • Булгур – 50 г

  • Лен – 30 г

  • Вода – 270 мл

  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо рис и булгур, добавьте лен, залейте водой и отправьте варится, обязательно накройте крышкой.

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