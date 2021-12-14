Самый вкусный грибной соус к мясу и гарнирам: готовится 20 минут
Соусы – отличное дополнение ко многим блюдам, которые могут как испортить, так и раскрыть вкус блюда. Очень важно – знать, какой соус больше всего подходит к рыбным, мясным блюдам, а также овощам и гарнирам.
Фудблогер Мила (milaisto) поделилась в Instagram рецептом вкусного грибного соуса со сливками и кинзой, который станет отличным дополнением к мясом, картофелю и различным крупам.
Ингредиенты:
Шампиньоны свежие – 100 г
Сливки 33% – 200 мл.
Соевый соус – 15-30 мл.
Кинза свежая – 15 г
Способ приготовления:
1. Помойте хорошо шампиньоны, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
2. После обжарьте грибы на большом огне, постоянно помешивая 5-6 минут.
3. Добавьте в сковороду соевый соус, перемешайте и жарьте еще около 1 минуты.
4. Затем аккуратно влейте сливки, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты на слабом огне.
5. Помойте кинзу, очень мелко нарежьте и добавьте в соус, тщательно перемешайте.
Готовый соус будет очень вкусным как в горячем, так и в холодном виде.
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