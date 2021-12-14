Самый вкусный грибной соус к мясу и гарнирам: готовится 20 минут

Соусы – отличное дополнение ко многим блюдам, которые могут как испортить, так и раскрыть вкус блюда. Очень важно – знать, какой соус больше всего подходит к рыбным, мясным блюдам, а также овощам и гарнирам.

Фудблогер Мила (milaisto) поделилась в Instagram рецептом вкусного грибного соуса со сливками и кинзой, который станет отличным дополнением к мясом, картофелю и различным крупам.

Ингредиенты:

Видео дня

Шампиньоны свежие – 100 г

Сливки 33% – 200 мл.

Соевый соус – 15-30 мл.

Кинза свежая – 15 г

Способ приготовления:

1. Помойте хорошо шампиньоны, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.

2. После обжарьте грибы на большом огне, постоянно помешивая 5-6 минут.

3. Добавьте в сковороду соевый соус, перемешайте и жарьте еще около 1 минуты.

4. Затем аккуратно влейте сливки, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты на слабом огне.

5. Помойте кинзу, очень мелко нарежьте и добавьте в соус, тщательно перемешайте.

Готовый соус будет очень вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: