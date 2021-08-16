Как правильно вялить помидоры дома: 2 лучших способа
Вяленые помидоры – отличное дополнение ко многим блюдам, например, вы можете их добавить в пиццу, супы, салаты и даже кашу, они придадут самой привычной еде потрясающий вкус и аромат. Их с легкостью можно приготовить дома в специальной сушке, духовке и даже в микроволновке.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вяленых помидоров с травами и маслом, которые вы с легкостью приготовите дома, а также – советами – как их правильно хранить.
1. Вяленые помидоры в духовке
Ингредиенты:
помидоры — 2 кг
соль – 1, 5 ч. л.
сахар – 2,5 ч. л.
перец – по вкусу
сушеные и свежие травы – по вкусу
чеснок – 3-4 зуб.
оливковое масло – 250 мл
Способ приготовления:
Хорошо помойте помидоры, нарежьте дольками, желательно удалить сердцевину.
Противень застелите пергаментом и выложите помидоры.
Чеснок почистите, порежьте тоненькими слайсами.
В отдельной миске смешайте сахар, соль, травы и щедро посыпьте помидоры, немного полейте оливковым маслом.
Отправьте в духовку на 2 часа при 100 С.
После – сложите готовые помидоры в банку, залейте оставшимся маслом и можно добавить немного бальзамического уксуса.
2. Вяленые помидоры в электросушилке
Ингредиенты:
Помидор "сливка" – 4 кг
Соль – по вкусу
Смесь итальянских трав – по вкусу
Масло растительное – 0,7 л
Чеснок – по вкусу
Розмарин – по желанию
Способ приготовления:
Помойте помидоры, высушите и разрежьте пополам.
Чайной ложкой достаньте сердцевину и так оставьте на 10 минут, чтобы они просохли.
После – переложите их в сушилку, присыпьте специями, включая ее и сушите овощи.
Готовые овощи сложите в стерильные банку, добавьте растительное масло до самого верха, дольки чеснока, розмарин и хорошо закройте.
Стоит отселить, что вяленые помидоры можно не только хранить в банках, но и в контейнерах в холодильнике.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сделать самый универсальный рассол для огурцов и помидоров дома, чтобы овощи с ним были хрустящими и вкусными.
5 самых простых способов применения лимонной кислоты в кулинарии, которые пригодятся каждому.