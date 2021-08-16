Как правильно вялить помидоры дома: 2 лучших способа

Вяленые помидоры – отличное дополнение ко многим блюдам, например, вы можете их добавить в пиццу, супы, салаты и даже кашу, они придадут самой привычной еде потрясающий вкус и аромат. Их с легкостью можно приготовить дома в специальной сушке, духовке и даже в микроволновке.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вяленых помидоров с травами и маслом, которые вы с легкостью приготовите дома, а также – советами – как их правильно хранить.

1. Вяленые помидоры в духовке

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг

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соль – 1, 5 ч. л.

сахар – 2,5 ч. л.

перец – по вкусу

сушеные и свежие травы – по вкусу

чеснок – 3-4 зуб.

оливковое масло – 250 мл

Способ приготовления:

Хорошо помойте помидоры, нарежьте дольками, желательно удалить сердцевину. Противень застелите пергаментом и ​​​​​​выложите помидоры. Чеснок почистите, порежьте тоненькими слайсами. В отдельной миске смешайте сахар, соль, травы и щедро посыпьте помидоры, немного полейте оливковым маслом. Отправьте в духовку на 2 часа при 100 С. После – сложите готовые помидоры в банку, залейте оставшимся маслом и можно добавить немного бальзамического уксуса.

2. Вяленые помидоры в электросушилке

Ингредиенты:

Помидор "сливка" – 4 кг

Соль – по вкусу

Смесь итальянских трав – по вкусу

Масло растительное – 0,7 л

Чеснок – по вкусу

Розмарин – по желанию

Способ приготовления:

Помойте помидоры, высушите и разрежьте пополам. Чайной ложкой достаньте сердцевину и так оставьте на 10 минут, чтобы они просохли. После – переложите их в сушилку, присыпьте специями, включая ее и сушите овощи. Готовые овощи сложите в стерильные банку, добавьте растительное масло до самого верха, дольки чеснока, розмарин и хорошо закройте.

Стоит отселить, что вяленые помидоры можно не только хранить в банках, но и в контейнерах в холодильнике.

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