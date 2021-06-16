Как правильно выбрать мороженое: 5 бесценных советов

Кто же не любит вкусное, ароматное, охлаждающее мороженое, особенно в летний период. Но, не все точно знают, как выбрать качественный продукт, чтобы он имел не только привлекательный вкус, но и был безопасным.

Редакция FoodOboz расскажет, как не купить вредное мороженое с химическими наполнителями и красителями, пальмовым маслом и опасными жирами.

На что обратить внимание в первую очередь:

1. Срок годности

Всегда обращайте внимание на срок годности. Источник: pixabay.com

Первым делом обратите внимание на срок годности продукта, чтобы не купить уже испорченное мороженое. Лучше, конечно же, брать самый свежий продукт.

2. Жиры и пальмовое масло

Жир должен быть в мороженом молочного происхождения, а не растительного – они вредные. Также важно выбрать продукт без пальмового масла, оно очень вредное, замедляет обмен веществ и способствует образованию жировой ткани и холестериновых бляшек.

3. Вафельный стакан

Выбирайте мороженое в брикете. Источник: pixabay.com

Оказалось, что это очень коварная штука – стаканчик из вафли, так как во-первых – он очень калорийный, во-вторых – в нем много консервантов и красителей.

Лучше брать мороженое в брикете.

4. Состав

Состав – самое главное. Источник: pixabay.com

Обязательно убедитесь, что в состав ничего кроме молока, сахара, ванили и сливок больше не входит. Только в таком случаи это качественный, хороший продукт.

5. Проведите эксперимент

Дома можно легко проверить качество мороженого. Источник: pixabay.com

Дома можете легко проверить мороженое, действительно ли оно качественное. Просто оставьте его таять, если появится воздушная белая пена – значит в нем действительно молочный жир и оно более-менее безопасное. А если увидите мутную, сладкую воду – значит в нем растительные жиры, а они вредные.

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