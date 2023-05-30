Как правильно сушить мяту

Лучший домашний чай – безусловно из трав. Это могут быть чабрец, мята, липа, зверобой, ромашка. Для того, чтобы напиток имел приятный вкус и аромат, нужно правильно собрать травы и главное – правильно высушить.

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно выбрать, подготовить и высушить мяту для полезного и ароматного чая.

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1. Как выбрать мяту для чая

Лучше всего собирать мяту в первые два летних месяца. По мнению специалистов, именно в этот период она наиболее целебна и полезна.

Стоит отметить, что молодую мяту лучше не собирать, так как она не сохранит ни лечебных свойств ни аромата при сушке.

Очень важно обращать внимание при сборе на то, чтобы на листочках не было пятен и вкраплений. Листики должны быть насыщенными.

2. Как сушить мяту

Перед этим хорошо помойте ее холодной водой, оборвите листики, положите на бумажное полотенце, дайте полностью высохнуть, периодически их нужно переворачивать.

После сложите в подходящую посуду, хранить мяту можно целый год.

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