Как правильно выбрать качественную и вкусную говядину: 4 совета

Говядина – очень полезный и вкусный вид мяса, из которого можно приготовить много вкусных блюд, начиная с котлет, заканчивая шашлыком. Но очень часто не удается приобрести натуральный и вкусный продукт в магазинах и на рынка, из-за чего вкус блюд совершенно не такой, как хотелось бы.

Эксперты поделились полезными и очень важными советами по выбору качественной и вкусной говядины в эфире "Корисна програма", которые точно помогут вам выбрать исключительно хороший продукт, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На что следует обращать внимание при выборе мяса в первую очередь:

1. Цвет

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Запомните, что свежая говядина всегда только ярко-красного цвета, без каких-либо темных пятен и зеленого оттенка. Если же она имеет коричневый цвет – это "говорит" о том, что мясо старое и жесткое.

2. Запах

Свежая говядина всегда имеет свежий запах, без лишних неприятных запахов.

3. Жесткость

Качество мяса можно проверить очень просто – достаточно нажать на его пальцем, если след от нажатия сразу разгладился – это свежая и не жесткая говядина. А если след остался – мясо старое и его лучше не покупать.

4. Цена

Хороший натуральный продукт не может иметь низкую цену.

Какую часть правильно брать для разных блюд

1. Если вы например, хотите пожарить говядину – выбирайте только нежные куски – филе, кострец, толстый или тонкий край.

2. Если хотите запекать, лучшим вариантом станет – мясо с жировой прослойкой – вырезка или филе, так блюдо получится очень сочным и вкусным.

3. Для вкусного и густого супа нужно выбирать куски говядины с хрящами, сухожилиями и крупными костями.

4. Если вы хотите сварить холодец – нужно выбирать не только мясо, но стоит добавить кости, рулька и даже хвост, так он будет точно удачным.

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