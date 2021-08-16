Как правильно выбрать качественную и вкусную говядину: 4 совета

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как выбрать натуральную говядину

Говядина – очень полезный и вкусный вид мяса, из которого можно приготовить много вкусных блюд, начиная с котлет, заканчивая шашлыком. Но очень часто не удается приобрести натуральный и вкусный продукт в магазинах и на рынка, из-за чего вкус блюд совершенно не такой, как хотелось бы.

Эксперты поделились полезными и очень важными советами по выбору качественной и вкусной говядины в эфире "Корисна програма", которые точно помогут вам выбрать исключительно хороший продукт, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На что следует обращать внимание при выборе мяса в первую очередь:

1. Цвет

Хорошая говядина всегда имеет ярко-красного цвет
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Запомните, что свежая говядина всегда только ярко-красного цвета, без каких-либо темных пятен и зеленого оттенка. Если же она имеет коричневый цвет – это "говорит" о том, что мясо старое и жесткое.

2. Запах

При выборе мяса всегда обращайте внимание на запах

Свежая говядина всегда имеет свежий запах, без лишних неприятных запахов.

3. Жесткость

Как правильно выбрать говядину

Качество мяса можно проверить очень просто – достаточно нажать на его пальцем, если след от нажатия сразу разгладился – это свежая и не жесткая говядина. А если след остался – мясо старое и его лучше не покупать.

4. Цена

Хороший натуральный продукт не может иметь низкую цену.

Какую часть правильно брать для разных блюд

1. Если вы например, хотите пожарить говядину – выбирайте только нежные куски – филе, кострец, толстый или тонкий край.

2. Если хотите запекать, лучшим вариантом станет – мясо с жировой прослойкой – вырезка или филе, так блюдо получится очень сочным и вкусным.

Стейк из говядины

3. Для вкусного и густого супа нужно выбирать куски говядины с хрящами, сухожилиями и крупными костями.

4. Если вы хотите сварить холодец – нужно выбирать не только мясо, но стоит добавить кости, рулька и даже хвост, так он будет точно удачным.

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