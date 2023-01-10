Очень вкусное, сытное и простое в приготовлении мясное блюдо – буженина, которую многие умеют готовить. Самое важное – выбрать качественное мясо, правильно его замариновать и самое важное – правильно запекать, чтобы оно не было сухим и сырым.

Кулинар Анна поделилась в Instagram полезными советами, благодаря которым вы приготовите очень мягкую, ароматную и вкусную буженину.

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Какое мясо лучше всего подходит для приготовления буженины

Свинина

Ошеек

Окорок

В чем лучше всего мариновать мясо

Горчица в зернах, а также очень вкусно будет, если натереть мясо копченой паприкой и нашпиговать чесноком.

Сколько нужно мариновать

Минимум ночь в холодильнике, если кусочек небольшой, но лучше сутки.

Сколько запекать

Час на каждый килограмм мяса. Если у вас 1,5 килограммовый кусок, для сочности его нужно нужно запекать 1,5 часа в разогретой до 180 С духовке, и лучше в фольге.

Совет: готовое мясо оставьте постоять, чтобы в мясе желировались соки и оно не было сухим.

Если увеличить время выпекания где-то в 1,5 раза, потом мясо становится очень мягким, идеально будет для сэндвичей и салатов.

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