Как правильно выбрать мясо для буженины, в чем мариновать и сколько запекать: делимся полезными советами
Очень вкусное, сытное и простое в приготовлении мясное блюдо – буженина, которую многие умеют готовить. Самое важное – выбрать качественное мясо, правильно его замариновать и самое важное – правильно запекать, чтобы оно не было сухим и сырым.
Кулинар Анна поделилась в Instagram полезными советами, благодаря которым вы приготовите очень мягкую, ароматную и вкусную буженину.
Какое мясо лучше всего подходит для приготовления буженины
- Свинина
- Ошеек
- Окорок
В чем лучше всего мариновать мясо
Горчица в зернах, а также очень вкусно будет, если натереть мясо копченой паприкой и нашпиговать чесноком.
Сколько нужно мариновать
Минимум ночь в холодильнике, если кусочек небольшой, но лучше сутки.
Сколько запекать
Час на каждый килограмм мяса. Если у вас 1,5 килограммовый кусок, для сочности его нужно нужно запекать 1,5 часа в разогретой до 180 С духовке, и лучше в фольге.
Совет: готовое мясо оставьте постоять, чтобы в мясе желировались соки и оно не было сухим.
Если увеличить время выпекания где-то в 1,5 раза, потом мясо становится очень мягким, идеально будет для сэндвичей и салатов.
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