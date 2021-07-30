Как правильно выбрать вкусную кукурузу: советы от победителя "МастерШеф"

В Украине уже наступило долгожданный сезон вкусного и очень полезного летнего лакомства – сладкой кукурузы. Существует так много разных способов и рецептов ее отлично приготовить, но самое главное – правильно выбрать саму кукурузу, ведь не все знают, что ее существует несколько видов и не вся подходит для поедания.

Победитель "МастреШеф" Евгений Грибеник в своем Instagram поделился полезными советами – как правильно выбрать сочную, вкусную, сладкую кукурузу и, как ее отличить от кормовой.

Для начала отметим, что кукуруза делится на: сахарную и кормовую, которую едят животные.

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На что обратить внимание при выборе кукурузы:

1. Цвет зерен

В кормовой они насыщенно-желтого цвета, иногда с оранжевым оттенком, а вот сахарная кукуруза всегда выглядит бледнее.

2. Вкус

В кормовой зерна будут невкусными, а в пищевой они сладкие и сочные.

3. Структура

В молодой молочной кукурузы зерна должны быть упругими от сока. Также они будут плотно прилегать друг к другу. Зерна с впадинами указывают на то, что в них исчезла влага, и образовался крахмал вместе с восковой кожицей.

4. Цвет листьев

Выбирайте растение только со свежими, зелеными листьями. Если вдруг в продаже увидите кукурузу без листьев – от такой лучше откажитесь. Иногда недобросовестные производители "перекармливают" кукурузу удобрениями, из-за чего на листьях появляются темные пятна и они их просто отрывают, поэтому такую кукурузу никогда не покупайте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома правильно законсервировать кукурузу так, чтобы она осталась сочной, вкусной и мягкой.