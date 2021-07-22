Как правильно заготовить соки на зиму: 5 способов

Летом так много полезных ягод и фруктов которые, конечно же, лучше есть свежими – так вы получите максимальную пользу. Но, есть еще много способов их хранения, например, сварить вкусное варенье, конфитюр, сделать компот, заморозить, а также приготовить ароматный сок, к тому же – это элементарно сделать.

Редакция FoodOboz поделится полезными советами по приготовлению соков на зиму так, чтобы они были не только вкусными, но и сохраняли все полезные свойства.

Полезные советы:

1. Для консервированного сока подходят любые фрукты на ваш вкус. Только нужно учитывать, что например, из 3 кг яблок вы получите около 1 л сока.

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2. Сахар

Очень важно – сделать в меру сладким сок, на 1 л подойдет 1 ст. л. сахара, но часто бывает этого мало или много, нужно пробовать. Все зависит от того, насколько кислые фрукты.

Но, стоит знать, что сок может хранится даже без сахара.

3. Вода

Как правило воду в сок добавляют уже непосредственно перед питьем, но не перед варкой.

4. Консервировать только горячим

Соки нужно консервировать сразу же – горячими, после варки. Закатать банку и обязательно перевернуть вверх дном.

5. Удалять косточки и семечки

Перед тем, как сделать фруктовый сок обязательно удалите косточки и семечки, ни дадут неприятную горечь.

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