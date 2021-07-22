Как правильно заготовить соки на зиму: 5 способов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние соки

Летом так много полезных ягод и фруктов которые, конечно же, лучше есть свежими – так вы получите максимальную пользу. Но, есть еще много способов их хранения, например, сварить вкусное варенье, конфитюр, сделать компот, заморозить, а также приготовить ароматный сок, к тому же – это элементарно сделать.

Редакция FoodOboz поделится полезными советами по приготовлению соков на зиму так, чтобы они были не только вкусными, но и сохраняли все полезные свойства.

Полезные советы:

1. Для консервированного сока подходят любые фрукты на ваш вкус. Только нужно учитывать, что например, из 3 кг яблок вы получите около 1 л сока.

Из нектарина получится очень вкусный сок
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2. Сахар

Очень важно – сделать в меру сладким сок, на 1 л подойдет 1 ст. л. сахара, но часто бывает этого мало или много, нужно пробовать. Все зависит от того, насколько кислые фрукты.

Количество сахара зависит от спелости фруктов

Но, стоит знать, что сок может хранится даже без сахара.

3. Вода

Воду в соки не добавляют

Как правило воду в сок добавляют уже непосредственно перед питьем, но не перед варкой.

4. Консервировать только горячим

Соки нужно консервировать сразу же – горячими, после варки. Закатать банку и обязательно перевернуть вверх дном.

5. Удалять косточки и семечки

Косточки обязательно удаляйте

Перед тем, как сделать фруктовый сок обязательно удалите косточки и семечки, ни дадут неприятную горечь.

Семечки дадут горечь

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в каком виде лучше всего заморозить ягоды на зиму, чтобы они сохранили все полезные витамины.

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