Как правильно законсервировать зеленые помидоры – необычный способ

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно законсервировать зеленые помидоры

Помидоры – вкуснейшие овощи, которые можно есть в любом виде – делать салаты, добавлять в пиццу, в супы и консервировать на зиму.

Сегодня редакция FoodOboz делится необычным рецептом зеленых маринованных помидоров, вкус которых вас точно удивит.

Зеленые помидоры с сахаром

Зеленые помидоры с сахаром

Ингредиенты:

  • Помидор – 3 кг

  • Чеснок – 1 шт. большой

  • Вода – 1, 5 л

  • Уксус – 200 г 9%

  • Сахар – 200 г

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  • Соль – 2 ст. л.

  • Перец черный – 1 ст. л.

  • Перец душистый – 1 ст. л.

  • Гвоздика – 1 ч. л.

  • Приправа – 4 ст. л.

  • Лавровый лист – 7 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, порежьте их пополам.

  2. Подготовьте стерильные банки, выложите на дно лавровый лист, порезанный чеснок, перец, гвоздику.

  3. Маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар, доведите до кипения, добавьте уксус и сразу залейте горячим маринадом помидоры.

  4. Банки переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и так оставьте остывать.

  5. Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.

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