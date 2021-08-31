Как правильно законсервировать зеленые помидоры – необычный способ

Помидоры – вкуснейшие овощи, которые можно есть в любом виде – делать салаты, добавлять в пиццу, в супы и консервировать на зиму.

Сегодня редакция FoodOboz делится необычным рецептом зеленых маринованных помидоров, вкус которых вас точно удивит.

Зеленые помидоры с сахаром

Ингредиенты:

Помидор – 3 кг

Чеснок – 1 шт. большой

Вода – 1, 5 л

Уксус – 200 г 9%

Сахар – 200 г

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Соль – 2 ст. л.

Перец черный – 1 ст. л.

Перец душистый – 1 ст. л.

Гвоздика – 1 ч. л.

Приправа – 4 ст. л.

Лавровый лист – 7 шт.

Способ приготовления:

Помойте помидоры, порежьте их пополам. Подготовьте стерильные банки, выложите на дно лавровый лист, порезанный чеснок, перец, гвоздику. Маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар, доведите до кипения, добавьте уксус и сразу залейте горячим маринадом помидоры. Банки переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и так оставьте остывать. Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.

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