Как правильно законсервировать зеленые помидоры – необычный способ
Помидоры – вкуснейшие овощи, которые можно есть в любом виде – делать салаты, добавлять в пиццу, в супы и консервировать на зиму.
Сегодня редакция FoodOboz делится необычным рецептом зеленых маринованных помидоров, вкус которых вас точно удивит.
Зеленые помидоры с сахаром
Ингредиенты:
Помидор – 3 кг
Чеснок – 1 шт. большой
Вода – 1, 5 л
Уксус – 200 г 9%
Сахар – 200 г
Соль – 2 ст. л.
Перец черный – 1 ст. л.
Перец душистый – 1 ст. л.
Гвоздика – 1 ч. л.
Приправа – 4 ст. л.
Лавровый лист – 7 шт.
Способ приготовления:
Помойте помидоры, порежьте их пополам.
Подготовьте стерильные банки, выложите на дно лавровый лист, порезанный чеснок, перец, гвоздику.
Маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар, доведите до кипения, добавьте уксус и сразу залейте горячим маринадом помидоры.
Банки переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и так оставьте остывать.
Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.
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