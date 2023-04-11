Закоптить сало в домашних условиях можно легко и быстро. Самое главное – выбрать качественное сало с мясной прожилкой и хорошо замариновать его в маринаде перед коптением. Такое сало получается очень насыщенным и имеет приятный дымчатый аромат.

В одном из кулинарных каналов (Карпатские шкварки) в YouTube был опубликован рецепт домашнего копченого сала.

Ингредиенты:

мясо\сало – 10 кг

вода – 10 л

сахар – 300 г

соль – 400 г

лавровый лист – 10 шт

перец черный горошком – 10 г

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перец душистый – 5 г

кориандр – 2 ч. л.

гвоздика – 10 шт

Способ приготовления:

1. Сало предварительно промыть под холодной проточной водой.

2. Для приготовления маринада нужно налить в кастрюлю воду и довести до кипения. Сразу после закипания добавить все специи и сахар. Перемешать до растворения, варить 10 минут и охладить.

3. В охлажденный маринад опустить сало. Накрыть крышкой тару и оставить в таком виде на 3 дня. На второй день нужно обязательно набрать в шприц маринад и проколоть по всей поверхности каждый кусок сала.

4. По прошествии трех дней достать сало из маринада и перевязать ниткой по всей поверхности. Наколоть каждый кусок на железный крюк. Следите, чтобы стержень был расположен сверху под нитью, так сало не упадет во время копчения. Сало подвесить на деревянную палку и оставить в таком виде на 20 минут.

5. После этого нужно осторожно опустить сало в разогретую коптильню, сверху накрыть полотном. Температура копчения составляет 60-80 градусов. Время копчения – 6-8 часов.

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