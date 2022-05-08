Хлеб – один из самых востребованных и вкусных продуктов, который умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что делать его можно из разной муки и даже без нее. Но важно не только приготовить хлеб вкусным, но еще и правильно его хранить.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, как правильно замораживать и сколько можно хранить хлеб в морозилке.

Правила заморозки хлеба от специалиста

1. Хлеб можно заморозить целым и порезать. Достаточно всего лишь положить его в пакет целым, но так следует делать только в том случае, если после размораживания буханку съедят за день-два. Обязательно нужно следить за тем, чтобы в пакет попадало как можно меньше воздуха.

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2. Если хотите заморозить порезанный хлеб, нужно его порезать на небольшие порции, а размораживать то, что сразу съедите.

3. Можно замораживать только свежий хлеб, а не тот, что уже начал черстветь.

Так как после размораживания хлеб будет сухим и невкусным.

4. Не замораживайте теплый хлеб, так как в морозильной камере из него начнет выделяться пара, а при размораживании хлеб будет влажным. ⠀

5. Хлеб можно хранить на морозилке 4-5 месяцев.

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