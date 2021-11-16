Как правильно заваривать и пить чай, чтобы он не навредил: рекомендации специалиста

Многие просто не представляют свой день без чая. Некоторые даже могут его употреблять по несколько раз в день с любимыми сладостями. Особенно такой напиток удобно пить в холодную погоду, ведь он готовится быстро и согревает сразу. Но даже такой простой напиток нужно употреблять правильно.

Магистр медицины dr.kravets.kostya рассказал о том, как правильно употреблять и готовить чай, чтобы он положительно повлиял на организм и не навредил. Опубликовано на странице Instagram.

Для качественного чая 5-15 завариваний является нормой. Все, что изменится – выразительность вкуса и наполнение полезных веществ. После такого количества завариваний, из чайного листа начнут выделяться тяжелые и вредные вещества, поэтому его нужно выбросить.

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Температура заваривания

Температура заваривания чая колеблется от 100-80 градусов. Употреблять его нужно не сразу и не одним глотком. Ведь постоянное употребление горячей (так же и холодной) пищи (жидкости) приводит к повреждению слизистой пищевода, что может привести к образованию опухолей. Слишком горячий чай стимулирует горло, пищевод и желудок, а также может обжечь слизистую рта, что не даст полноценно насладиться восхитительным вкусом чая. Температура напитка не должна превышать +56 градусов.

Лучший период для употребления чая

Чай нужно пить не позже чем за 20-30 минут до еды. Иначе она будет казаться невкусной. За один день для человека безопасно выпивать три-четыре чашки напитка.

Пить чай на ночь лучше с молоком. Следует выбрать ройбуш или травяной, для предупреждения возбуждения центральной нервной системы. Крайнюю чашку черного или крепкого зеленого чая следует выпить за несколько часов перед сном.

Также нужно помнить, что крепко заваренный черный чай может привести к потемнению зубной эмали. Этот напиток вредит натуральному белому цвету зубов больше, чем черный кофе и даже курение.

В прохладное время, для того чтобы согреться и обогатить свой организм витаминами, следует приготовить безалкогольный глинтвейн. Это напиток на основе сока и фруктов, который легко сделать дома.

Ингредиенты:

сок (вишневый, гранатовый или из темного винограда – 1л

лимонная цедра – 1 ст.л.

яблоко – 1 шт

апельсин – 1 шт

вода – 150-200 мл

сухой имбирь – 0,5 ч.л.

корица – 0,5 ч.л.

кардамон – 0,5 ч.л.

гвоздика – 3-4 шт

молотая паприка – щепотка

Способ приготовления:

1. Нагреть воду в кастрюле, засыпать специи и проварить несколько минут.

2. Налить сок.

3. Добавить нарезанное яблоко и апельсины. Нагреть на очень интенсивном огне не доводя до кипения.

4. Всыпать лимонную цедру, снять напиток с огня и дать настояться 15 минут.

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