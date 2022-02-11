Как правильно жарить блины, чтобы они были золотистого цвета: делимся лайфхаками

Масленица уже совсем скоро, поэтому нужно подготовиться к приготовлению главного блюда. Идеальные блины – золотистые, тонкие и нежные. И чтобы они были именно такими, нужно придерживаться особой технологии замешивания теста и жарки.

Идея приготовления опубликована на странице cook_storiess в Instagram.

Самым главным в выпечке идеальных блинов является:

температура молока – оно должно быть теплым;

яйца с сахаром нужно очень хорошо взбивать до образования пышной белой пены;

жарить блины обязательно нужно на большом огне.

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Ингредиенты:

молоко – 1 л (оно должно быть немного горячим, но не кипяток)

яйца – 3 шт

мука – 300-400 г

сахар – 100 г

соль – 1 ч.л

сода-1 ч л (тушим уксусом)

растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбить до белой пены.

2. Добавить молоко. Но это должно быть не кипяток.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Залить гашеную соду.

5. Засыпать муку, налить растительное масло.

6. Тесто должно получиться довольно редким.

7. Перед выпечкой сковороду сбрызнуть растительным маслом.

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