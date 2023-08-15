Один из самых быстрых способов приготовления любой еды – пожарить ее. Но, мы все очень часто забываем о том, как правильно готовить еду именно этим способом, чтобы она не стала вредной.

Нутрициолог Анастасия поделилась в Instagram полезными советами, как правильно жарить еду и на каком масле, чтобы она не превратилась в яд.

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1. Нужно правильно подобрать масло для жарки

"Правильно подобранное масло – то, которое выдерживает высокую температуру и не становится токсичным. К примеру, масло авокадо, кокосовое, гхи, разные рафинированные масла!" – отметила специалист.

2. Готовьте еду без корочки

"В науке это явление называется "реакции Майяра". Чем темнее корочка, тем больше в ней токсичных продуктов этой самой реакции. Это безумно вкусно, но старайтесь как можно реже есть блюдо, приготовленное таким образом!", – рассказала нутрициолог.

3. Правильно подобранная сковорода

"Самый удобный способ пожарить что-нибудь и "не навредить" – это использовать антипригарную сковороду. Во-первых, на ней все прекрасно приготовится и без масла, а во-вторых, современные технологии изготовления позволяют правильно распределить температуру, поэтому есть все шансы приготовить еду без корочки!", – подытожила эксперт.

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