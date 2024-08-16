Сырники – это довольно непростое блюдо, с которым часто возникают проблемы. Изделия распадаются или горят прямо на сковороде. Поэтому для того, чтобы изделия получились идеальными, нужно знать несколько простых правил.

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Идея приготовления вкусных идеальных сырников опубликована на странице фудблогера Василия Корнийчука (vaselloo) в Instagram. Ровную форму изделий можно сделать с помощью ножей.

Ингредиенты:

творог – 400 г (9% жирности)

яйцо – 1 шт.

мука – 3 ст.л. (для панировки)

сахар – 3 ст.л. (Если хотите менее сладкие, добавьте 2 ст.л.)

подсолнечное масло – 2 ст.л. (для жарки)

сливочное масло – 20 г (для жарки)

соль – 1 щепотка.

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. Сначала с помощью марли процедить сыворотку из творога.

2. Получившуюся массу переложить в небольшую стеклянную миску.

3. Добавить щепотку соли, яйца и два вида сахара.

4. Перемешать с помощью вилки.

5. Смочить руки небольшим количеством масла и скатать из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см.

6. Посыпать стол мукой, приплюснуть шарики руками, чтобы получились хорошие небольшие сырники или сделать форму с помощью 2 ножей.

7. Разогреть антипригарную сковороду из 2 ст.л. растительного масла, добавить 1 ст.л. сливочного масла и жарить на среднем огне. Сковорода для сырников должна хорошо разогреться. Не убавляйте огонь при жарке – так у вас получится идеальная корочка.

8. Жарить сырники нужно по 2-3 минуты с каждой стороны. Но может уйти чуть больше или меньше времени.

9. Переложить сырники в тарелки для подачи, добавить соус, сезонные фрукты и натертый шоколад.

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