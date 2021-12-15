Чем заменить хлеб на новогоднем застолье: необычная идея
Хлеб – всему голова, а потому без него не обходится не только праздник, а ни один прием пищи. Обычно хлеб режут небольшими ломтиками и подают на стол в специальных корзинках или подставках. Но для праздничного стола – это такой себе вариант.
В таком случае можно приготовить праздничные булочки и подать их в форме елки – выглядит нарядно и необычно. Рецептом булочек с моцареллой поделилась фудблогер Анастасия Солопий. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
теплая вода – 180 мл
мука – 400-420 г
свежие дрожжи – 15 г
сахар – 20 г
соль – 5 г
яйца – 2 шт
мягкое сливочное масло – 25 г
моцарелла – 180-200
орегано
розмарин\гранат для подачи
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворить сахар и добавить дрожжи. Накрыть полотенцем и оставить на 5-10 минут.
2. Добавить в опару соль, 1 яйцо и мягкое масло.
3. Просеять муку и замесить тесто. Накрыть полотенцем и бросить в теплом месте на 60-90 минут.
4. Моцареллу порезать кубиками так, чтоб вышло приблизительно 20 кубиков.
5. От теста отщипать кусочек среднего размера, выложить внутрь кубик сыра и сформировать булочку.
6. Выложить елку из булочек, между которыми оставить немного свободного пространства. Накрыть готовую елку полотенцем и оставить еще на 20 минут.
7. Разогреть духовку до 180 градусов.
8. Взбить яйцо и смазать им елку. Посыпать орегано. Выпекать в течение 25 минут.
9. Украсить розмарином и гранатом.
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