Как празднично приготовить сырники: в апельсиновом сиропе с ромом
Любимый завтрак, быстрый перекус, легкий десерт и просто вкуснейшее и сытное блюдо – их величество сырники. Для праздничного варианта это блюдо можно приготовить в апельсиновом сиропе: кисло-сладкий привкус фрукта и нежный творог создают невероятное сочетание. Важно только правильно подготовить творог к приготовлению.
Секретами и рецептом праздничных сырников в апельсиновом сиропе поделилась повар alisa__cooper. Опубликовано в Instagram.
Несколько советов от эксперта:
Любой творог нужно всегда отжимать от лишней влаги. Делать это следует через вафельное полотенце или марлю. Иначе – изделие потечет.
Для того чтобы сырники держали форму, не следует долго замешивать творог.
Ингредиенты на 2 порции:
кисломолочный творог – 300 г
желток – 1 шт
сахар – 20 г
мука – 25 г
корица
Для соуса:
апельсин – 1,5 шт
сахар – 1,5 ст. л.
ром
Способ приготовления:
1. С помощью вилки смешать творог, желток и сахар.
2. Добавить муку и перемешать.
3. Сформировать колбаску, нарезать ножом на порционные куски и сформировать сырники.
4. Обжарить до золотистой корочки.
5. Приготовить соус. Для этого необходимо с апельсина снять цедру и тонко нарезать ее. Почистить от кожуры и нарезать ломтиками.
6. Из обрезков и другой половину апельсина выжать сок.
7. На сковороде прогреть сок с сахаром и цедрой.
8. Выложить сырники, довести соус до кипения и загустеть.
9. В соусе можно нагреть куски апельсина.
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