Как празднично приготовить сырники: в апельсиновом сиропе с ромом

Любимый завтрак, быстрый перекус, легкий десерт и просто вкуснейшее и сытное блюдо – их величество сырники. Для праздничного варианта это блюдо можно приготовить в апельсиновом сиропе: кисло-сладкий привкус фрукта и нежный творог создают невероятное сочетание. Важно только правильно подготовить творог к приготовлению.

Секретами и рецептом праздничных сырников в апельсиновом сиропе поделилась повар alisa__cooper. Опубликовано в Instagram.

Несколько советов от эксперта:

Любой творог нужно всегда отжимать от лишней влаги. Делать это следует через вафельное полотенце или марлю. Иначе – изделие потечет.

Для того чтобы сырники держали форму, не следует долго замешивать творог.

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Ингредиенты на 2 порции:

кисломолочный творог – 300 г

желток – 1 шт

сахар – 20 г

мука – 25 г

корица

Для соуса:

апельсин – 1,5 шт

сахар – 1,5 ст. л.

ром

Способ приготовления:

1. С помощью вилки смешать творог, желток и сахар.

2. Добавить муку и перемешать.

3. Сформировать колбаску, нарезать ножом на порционные куски и сформировать сырники.

4. Обжарить до золотистой корочки.

5. Приготовить соус. Для этого необходимо с апельсина снять цедру и тонко нарезать ее. Почистить от кожуры и нарезать ломтиками.

6. Из обрезков и другой половину апельсина выжать сок.

7. На сковороде прогреть сок с сахаром и цедрой.

8. Выложить сырники, довести соус до кипения и загустеть.

9. В соусе можно нагреть куски апельсина.

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