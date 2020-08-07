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Как придать блюдам вкус и текстуру без искусственных добавок: озвучены советы

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В домашней кладовой можно найти натуральные ингредиенты, которые способны выполнять функции искусственных добавок, а именно: придавать цвет, загущать, подслащивать, продлевать срок хранения и усиливать вкус.

Среди них выделяется куркума, семена льна, стевия, лук и ароматические травы. При этом важно помнить, что обработанные пищевые продукты содержат добавки с неизвестным, нежелательным или непосредственно вредным воздействием на здоровье, сообщает cuerpomente.com.

Банановое пюре может использоваться для подслащивания блюд

Банановое пюре может использоваться для подслащивания блюд

Придание цвета

Вместо искусственных красителей лучше использовать специи или другие натуральные продукты. Например, куркума и шафран обеспечивают желтый цвет, черничный сок – синий, а шпинат – зеленый. Кроме того, они обогащают блюда своими полезными свойствами.

Загущение

Некоторые добавки, используемые для придания текстуры обработанным продуктам, изменяют микробиоту. Однако дома можно сгущать блюда или их компоненты с помощью полезных ингредиентов. Некоторые из них, наоборот, способствуют росту полезной кишечной флоры. Например, слизь из гидратированных семян льна или чиа, агар-агар и кокосовая мука.

Подслащивание

Вовсе не обязательно использовать искусственные подсластители в своих рецептах. Вместо них подойдет листья стевии, кленовый сироп, финики, курага и банановое пюре.

Продление срока хранения

Можно избежать многих искусственных консервантов, если не употреблять обработанные пищевые продукты. Однако, чтобы дольше хранить домашнюю еду, нужно добавлять в рецепты лук, розмарин, лимон, чеснок, кайенский перец или соль.

Усиление вкуса

В промышленных продуктах усилители вкуса часто побуждают есть их еще больше или скрывают некачественные ингредиенты. Среди наиболее распространенных – глутамат натрия. В домашних условиях можно усилить вкус, обогащая рецепты полезными веществами, такими как специи, ароматические травы, соли и ароматизированные масла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как правильно сочетать продукты. Злаки и бобовые, сырые овощи и макароны, мясо и перец – это примеры того, как можно стимулировать обмен веществ и снабжать организм питательными микроэлементами.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Тег
продукты
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