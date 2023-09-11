Аджика – это острая приправа, идеально подходящая к мясу. Готовить ее можно по-разному: в сыром виде без варки, а также в вареном. В основе соуса – помидоры, болгарский перец, иногда кабачки. Для пикантного вкуса можно добавить перец, чеснок, орехи и зелень.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом острой аджики на зиму, которую не надо варить.

Ингредиенты:

сладкий перец – 0,5 кг

чеснок – 5 головок

острый перец чили

грецкие орехи – 300 г

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яблочный уксус – 1-2 ст. л.

соль – 40-50 г

кориандр – 50 г

петрушка

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть и почистить все необходимые овощи. После этого смолоть их через мясорубку. В то же время, сладкий перец нужно смолоть отдельно и процедить лишнюю жидкость.

2. Все измельченные овощи следует смешать между собой, добавить в общую массу соль, уксус и кориандр. Перемешать.

3. Размельчить и добавить зелень, перемешать.

4. Получившуюся массу разложить в стерильные банки, закрыть крышками и хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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