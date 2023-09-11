Как приготовить аджику на зиму без варки: простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить аджику на зиму без варки: простой рецепт

Аджика – это острая приправа, идеально подходящая к мясу. Готовить ее можно по-разному: в сыром виде без варки, а также в вареном. В основе соуса – помидоры, болгарский перец, иногда кабачки. Для пикантного вкуса можно добавить перец, чеснок, орехи и зелень.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом острой аджики на зиму, которую не надо варить.

Сырая аджика без варки

Ингредиенты:

  • сладкий перец – 0,5 кг
  • чеснок – 5 головок
  • острый перец чили
  • грецкие орехи – 300 г
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  • яблочный уксус – 1-2 ст. л.
  • соль – 40-50 г
  • кориандр – 50 г
  • петрушка

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть и почистить все необходимые овощи. После этого смолоть их через мясорубку. В то же время, сладкий перец нужно смолоть отдельно и процедить лишнюю жидкость.

Острая аджика с перцем чили

2. Все измельченные овощи следует смешать между собой, добавить в общую массу соль, уксус и кориандр. Перемешать.

3. Размельчить и добавить зелень, перемешать.

Аджика из перца

4. Получившуюся массу разложить в стерильные банки, закрыть крышками и хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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