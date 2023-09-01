Как приготовить баклажаны, чтобы были как пицца: блюдо на все случаи жизни
Баклажаны преимущественно запекают самостоятельно, добавляя специи. Однако, дополнив овощи начинкой, выйдет полноценная пицца по-новому. Такое блюдо отлично впишется в ежедневное меню, а также удивит всех гостей за праздничным столом.
В одном из кулинарных блогов (recepty_przepisy) в Instagram был опубликован рецепт запеченных баклажанов с начинкой, как пицца.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт
- колбаса\ветчина – 200 г
- помидоры черри – 150 г
- оливки – 70-80 г
- масло растительное
- соль, перец
Соус:
- кетчуп – 5 ст. л.
- итальянские травы – 1 ч. л.
- сушеный чеснок – 1\2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны нужно помыть и нарезать полосками, толщиной 1 сантиметр. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
2. Смазать овощи растительным маслом, посыпать солью и перцем. Выпекать при температуре 190 градусов 20 минут.
3. На этом этапе нужно запеченные баклажаны достать из духовки, смазать соусом и посыпать натертым сыром.
4. Также выложить кусочки колбасы, оливки и помидоры. Сверху по желанию снова посыпать сыром.
5. Запекать при температуре 190 градусов еще 5-7 минут. Приятного аппетита!
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