Как приготовить блинчик в духовке: внутрь можно добавить сезонные ягоды
Вкусные блины можно не только пожарить на сковороде, но и запечь в духовке. Добавьте любимые сезонные ягоды, а также нежный крем. К тому же такая технология значительно бюджетнее, поэтому жарить каждое изделие отдельно не придется, а можно все тесто вылить в одну форму.
Идея приготовления блинчика в духовке опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Можно нарезать, как рулет,
Ингредиенты:
- яйца – 4-5 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- щепотка соли
- мука – 180 г
- молоко – 400 мл.
- сливочное масло – 30 г (растопить).
- горячие сливки 33% – 200 мл.
- шоколад – 200 г
- клубника – 200-300 г
Способ приготовления:
1. В миску добавить яйца, сахар, щепотку соли и перемешать.
2. Влить половину теплого молока.
3. Всыпать 180 г муку и хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
4. Влить остальное молоко.
5. В конце добавить 30 г растопленного сливочного масла.
6. Оставить постоять 10 минут.
7. Застелить противень пергаментом и вылить тесто.
8. Поставить выпекать в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.
9. Для крема две плитки шоколада измельчить и залить горячими сливками.
10. Хорошо перемешать, накрыть пленкой в контакте и поставить на 2-3 часа в холодильник или на 30 минут в морозильную камеру.
11. Блинчик перевернуть и оставить на время остыть.
12. Клубнику почистить и нарезать.
13. Когда крем остынет – взбить его миксером.
14. Смазать им блинчик. На крем выложить клубнику. Можно выбрать другие фрукты или ягоды.
15. Свернуть в рулет, посыпать сахарной пудрой, порезать.
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