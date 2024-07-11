Вкусные блины можно не только пожарить на сковороде, но и запечь в духовке. Добавьте любимые сезонные ягоды, а также нежный крем. К тому же такая технология значительно бюджетнее, поэтому жарить каждое изделие отдельно не придется, а можно все тесто вылить в одну форму.

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Идея приготовления блинчика в духовке опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Можно нарезать, как рулет,

Ингредиенты:

яйца – 4-5 шт.

сахар – 1 ст.л.

щепотка соли

мука – 180 г

молоко – 400 мл.

сливочное масло – 30 г (растопить).

горячие сливки 33% – 200 мл.

шоколад – 200 г

клубника – 200-300 г

Способ приготовления:

1. В миску добавить яйца, сахар, щепотку соли и перемешать.

2. Влить половину теплого молока.

3. Всыпать 180 г муку и хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

4. Влить остальное молоко.

5. В конце добавить 30 г растопленного сливочного масла.

6. Оставить постоять 10 минут.

7. Застелить противень пергаментом и вылить тесто.

8. Поставить выпекать в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

9. Для крема две плитки шоколада измельчить и залить горячими сливками.

10. Хорошо перемешать, накрыть пленкой в контакте и поставить на 2-3 часа в холодильник или на 30 минут в морозильную камеру.

11. Блинчик перевернуть и оставить на время остыть.

12. Клубнику почистить и нарезать.

13. Когда крем остынет – взбить его миксером.

14. Смазать им блинчик. На крем выложить клубнику. Можно выбрать другие фрукты или ягоды.

15. Свернуть в рулет, посыпать сахарной пудрой, порезать.

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