Как приготовить кутью в мультиварке: рецепт главного блюда на Щедрый вечер 2022

На Щедрый вечер перед Василием кутья должна быть богатой – сытной, с большим количеством ингредиентов. И для того, чтобы быстро ее приготовить, можно использовать мультиварку. Всего несколько простых шагов – и вы получите атмосферное и очень вкусное блюдо, которое с удовольствием будет пробовать вся семья.

Идея опубликована на странице elendan30 в Instagram.

Ингредиенты:

быстроразварочная пшеница – 2 стакана

вода – 3 стакана

мак – 100 г

грецкие орехи – 100 г

сухофрукты – 100 г

мед – 2-3 ст.л

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Способ приготовления:

1. Пшеницу дважды промыть, выложить в чашу мультиварки.

2. Залить 3-4 стакана воды, готовить 2 часа в режиме "тушения".

3. Сухофрукты промыть, залить 2 стаканами кипятка, накрыть крышкой.

4. Оставить на час.

5. Мак залить 1 стаканом кипятка, отставить на 60 минут.

6. Пшеницу проверить на готовность – она должна быть мягкой. Крышку мультиварки оставить открытой, чтобы зерна остыли.

7. Слить воду из мака. Оставшуюся жидкость из сухофруктов слить в стакан.

8. В пшеницу добавить мак, орехи, изюм, измельченные сухофрукты.

9. В 200 мл компота разбавить мед, залить им готовую кутью.

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