Как приготовить кутью в мультиварке: рецепт главного блюда на Щедрый вечер 2022
На Щедрый вечер перед Василием кутья должна быть богатой – сытной, с большим количеством ингредиентов. И для того, чтобы быстро ее приготовить, можно использовать мультиварку. Всего несколько простых шагов – и вы получите атмосферное и очень вкусное блюдо, которое с удовольствием будет пробовать вся семья.
Идея опубликована на странице elendan30 в Instagram.
Ингредиенты:
быстроразварочная пшеница – 2 стакана
вода – 3 стакана
мак – 100 г
грецкие орехи – 100 г
сухофрукты – 100 г
мед – 2-3 ст.л
Способ приготовления:
1. Пшеницу дважды промыть, выложить в чашу мультиварки.
2. Залить 3-4 стакана воды, готовить 2 часа в режиме "тушения".
3. Сухофрукты промыть, залить 2 стаканами кипятка, накрыть крышкой.
4. Оставить на час.
5. Мак залить 1 стаканом кипятка, отставить на 60 минут.
6. Пшеницу проверить на готовность – она должна быть мягкой. Крышку мультиварки оставить открытой, чтобы зерна остыли.
7. Слить воду из мака. Оставшуюся жидкость из сухофруктов слить в стакан.
8. В пшеницу добавить мак, орехи, изюм, измельченные сухофрукты.
9. В 200 мл компота разбавить мед, залить им готовую кутью.
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