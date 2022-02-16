Как приготовить брынзу в домашних условиях: всего 4 ингредиента

Бринза – очень нежный, солоноватый сыр, который можно добавлять в салаты, выпечку или просто есть как закуску. И если вы до сих пор покупаете такой продукт в магазине – теперь сможете приготовить в домашних условиях. Технология чрезвычайно простая – понадобится всего 4 ингредиента.

Идея приготовления сыра опубликована на странице foody_clubs в Instagram.

Ингредиенты:

молоко домашнее

уксус 9% – 6 ст. л

вода – 6 ст. л

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Если молоко жирное, предварительно снять сливки. Их можно затем добавлять в кофе.

2. Молоко довести до кипения, остудить и снять сливки.

3. Молоко довести до кипения, но не кипятить.

4. Влить уксус с водой и помешивать.

5. Сыворотку слить, а массу переложить на дуршлаг.

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6. Сверху уложить плоскую тарелку и груз, оставить примерно на 20 минут.

7. В сыворотку добавить соль и оставить брынзу на 5 часов в соленой сыворотке.

8. Хранить брынзу можно в жидкости или просто в пакете.

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