Как приготовить брынзу в домашних условиях: всего 4 ингредиента
Бринза – очень нежный, солоноватый сыр, который можно добавлять в салаты, выпечку или просто есть как закуску. И если вы до сих пор покупаете такой продукт в магазине – теперь сможете приготовить в домашних условиях. Технология чрезвычайно простая – понадобится всего 4 ингредиента.
Идея приготовления сыра опубликована на странице foody_clubs в Instagram.
Ингредиенты:
молоко домашнее
уксус 9% – 6 ст. л
вода – 6 ст. л
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Если молоко жирное, предварительно снять сливки. Их можно затем добавлять в кофе.
2. Молоко довести до кипения, остудить и снять сливки.
3. Молоко довести до кипения, но не кипятить.
4. Влить уксус с водой и помешивать.
5. Сыворотку слить, а массу переложить на дуршлаг.
6. Сверху уложить плоскую тарелку и груз, оставить примерно на 20 минут.
7. В сыворотку добавить соль и оставить брынзу на 5 часов в соленой сыворотке.
8. Хранить брынзу можно в жидкости или просто в пакете.
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