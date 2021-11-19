Как приготовить брюссельскую капусту, чтобы она не была горькой: простейший способ

Брюссельская капуста – это очень полезный овощ. Впрочем, его не так часто можно встретить на столах. Дело в том, что большинство не любят его горький привкус, и хозяйки просто не знают, как приготовить брюссельскую капусту так, чтобы горчинка была не столь выраженной.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно приготовить брюссельскую капусту, опираясь на советы экспертов.

Запеченная брюссельская капуста, рецептом которой поделилась juliya_levicka. Нейтрализовать горький привкус фудблогеру помогают специи и бальзамический уксус. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиент:

Брюссельская капуста – 500 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Бальзамический уксус – 2 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Большие головки капусты разрезать пополам, малые оставить, как есть.

2. Выложить на противень.

3. Полить растительным маслом, уксусом и посыпать специями.

4. Запекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Брюссельская капуста с грибами, рецептом которой поделилась ira_dzi. Для того чтобы убрать горький привкус, фудблогер жарит овощ в сливочном соусе. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Брюссельская капуста

Шампиньоны

Лук

Морковь

Чеснок

Сливки

Сливочное масло

Оливковое масло

Соевый соус

Пеерец

Куркума

Карри

Соль

Способ приготовления:

1. Положить капусту в кипящую подсоленную воду. Варить 5 минут. После – поставить кастрюлю под холодную воду, чтобы овощ не потерял цвет.

2. Обжарить капусту на оливковом масле и сливочном масле до румяной корочки. Полить соевым соусом и выложить на тарелку.

3. Обжарить шампиньоны.

4. Отдельно обжарить лук, морковь и чеснок. Посолить.

5. Залить сливками.

6. Положить грибы и капусту. Дать покипеть в течение 1 минуты.

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