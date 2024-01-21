Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни

Популярную изысканную панна-котту можно сделать из обычной ряженки. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень нежной. Десерт удастся сделать быстро, когда гости на пороге.

Идея приготовления панакоты из ряженки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни

Ингредиенты на 2 порции:

  • ряженка – 300 мл
  • желатин – 10 г (можно листовой)
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  • какао – 1 ст.л.
  • подсластитель – 1 ст.л.
  • ягоды, орехи и другие украшения по желанию

Способ приготовления:

Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни

1. Подготовить желатин по инструкции на упаковке.

2. Вылить в посуду ряженку.

Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни

3. Добавить желатин, перемешать.

4. Добавить какао через сито и тщательно взбить.

Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни

5. Перелить в форму.

6. Украсить по желанию.

Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни

7. Поставить на 2 часа в холодильник.

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