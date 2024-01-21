Популярную изысканную панна-котту можно сделать из обычной ряженки. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень нежной. Десерт удастся сделать быстро, когда гости на пороге.

Идея приготовления панакоты из ряженки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты на 2 порции:

ряженка – 300 мл

желатин – 10 г (можно листовой)

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какао – 1 ст.л.

подсластитель – 1 ст.л.

ягоды, орехи и другие украшения по желанию

Способ приготовления:

1. Подготовить желатин по инструкции на упаковке.

2. Вылить в посуду ряженку.

3. Добавить желатин, перемешать.

4. Добавить какао через сито и тщательно взбить.

5. Перелить в форму.

6. Украсить по желанию.

7. Поставить на 2 часа в холодильник.

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