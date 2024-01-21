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Как приготовить бюджетную панакоту из ряженки на скорую руку: десерт на все случаи жизни
Популярную изысканную панна-котту можно сделать из обычной ряженки. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень нежной. Десерт удастся сделать быстро, когда гости на пороге.
Идея приготовления панакоты из ряженки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты на 2 порции:
- ряженка – 300 мл
- желатин – 10 г (можно листовой)
- какао – 1 ст.л.
- подсластитель – 1 ст.л.
- ягоды, орехи и другие украшения по желанию
Способ приготовления:
1. Подготовить желатин по инструкции на упаковке.
2. Вылить в посуду ряженку.
3. Добавить желатин, перемешать.
4. Добавить какао через сито и тщательно взбить.
5. Перелить в форму.
6. Украсить по желанию.
7. Поставить на 2 часа в холодильник.
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