Кроме пампушек, вареников и пляцеков, Украина известна еще одним блюдом – вергунами. По сути, это печенье из бездрожжевого теста, которое жарят в большом количестве масла. Благодаря этому изделие получается хрустящим снаружи, но очень воздушным и пышным внутри. В целом, это очень бюджетный десерт на скорую руку.

Фудблогер Алина Фуди на своем Youtube-канале поделилась рецептом бюджетных вергунов на кефире, которые не нужно выпекать в духовке. (Для того чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ингредиенты:

кефир или йогурт теплый или комнатной температуры – 200 г

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сахар – 60-80 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

мука – 330 г

сода – 0,5 ч. л.

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. В кефир добавить соль, сахар и ванильный сахар, яйцо. Перемешать.

2. Перемешать муку с содой. Получившуюся массу смешать с кефиром. Замесите мягкое тесто. При необходимости добавить еще муку.

3. Округлить тесто, накрыть миской и оставить на 10 минут, чтобы отдохнуло.

4. Разделить тесто на две части. Одну часть накрыть миской, чтобы тесто не подсыхало.

5. Раскатать тесто, порезать ромбиками. Сделать надрез по центру ромбика и завернуть одну сторону через надрез.

6. Разогреть растительное масло на сковороде. Обжарить вергуны с обеих сторон до румяности.

7. Обкатать в сахарной пудре.

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