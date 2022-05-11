Как приготовить бюджетные вергуны без выпечки: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить бюджетные вергуны без выпечки: самый простой рецепт

Кроме пампушек, вареников и пляцеков, Украина известна еще одним блюдом – вергунами. По сути, это печенье из бездрожжевого теста, которое жарят в большом количестве масла. Благодаря этому изделие получается хрустящим снаружи, но очень воздушным и пышным внутри. В целом, это очень бюджетный десерт на скорую руку.

Фудблогер Алина Фуди на своем Youtube-канале поделилась рецептом бюджетных вергунов на кефире, которые не нужно выпекать в духовке. (Для того чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Рецепт вергунов на кефире

Ингредиенты:

  • кефир или йогурт теплый или комнатной температуры – 200 г

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  • сахар – 60-80 г

  • ванильный сахар – 10 г

  • соль – щепотка

  • яйцо – 1 шт.

  • мука – 330 г

  • сода – 0,5 ч. л.

  • сахарная пудра

Как приготовить вергуны без выпечки

Способ приготовления:

1. В кефир добавить соль, сахар и ванильный сахар, яйцо. Перемешать.

2. Перемешать муку с содой. Получившуюся массу смешать с кефиром. Замесите мягкое тесто. При необходимости добавить еще муку.

Тесто на кефире для вергунов

3. Округлить тесто, накрыть миской и оставить на 10 минут, чтобы отдохнуло.

4. Разделить тесто на две части. Одну часть накрыть миской, чтобы тесто не подсыхало.

Бюджетный рецепт вергунов

5. Раскатать тесто, порезать ромбиками. Сделать надрез по центру ромбика и завернуть одну сторону через надрез.

6. Разогреть растительное масло на сковороде. Обжарить вергуны с обеих сторон до румяности.

Вергуны с сахарной пудрой

7. Обкатать в сахарной пудре.

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