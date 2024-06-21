Для этого блюда вам понадобятся совершенно простые и доступные продукты. Используйте нежное куриное мясо, овощи и поставьте это в духовку. Вы потратите минимум времени и сможете накормить всю семью.

Идея приготовления картофеля с мясом и овощами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлианы Короленко (yulianakorolenko) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

филе куриное – 400 г

лук – 1 шт.

картофель – 500 г

помидоры – 150 г

Ингредиенты для соуса:

сметана – 2 ст.л.

томаты тертые (или томатная паста) – 1 ст.л.

вода – 1/2 стакана

соль, перец, орегано, прованские травы, базилик, чеснок – по вкусу.

сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо и овощи.

2. Выложить слоями на форму для запекания.

3. Для соуса смешать сметану, томаты, воду и специи.

4. Залить овощи.

5. Накрыть фольгой.

6. Отправить в духовку на час, при температуре 180 градусов.

7. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.

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