Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
45
Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

Для этого блюда вам понадобятся совершенно простые и доступные продукты. Используйте нежное куриное мясо, овощи и поставьте это в духовку. Вы потратите минимум времени и сможете накормить всю семью.

Идея приготовления картофеля с мясом и овощами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлианы Короленко (yulianakorolenko) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

Ингредиенты:

  • филе куриное – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • картофель – 500 г
  • помидоры – 150 г

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 2 ст.л.
  • томаты тертые (или томатная паста) – 1 ст.л.
  • вода – 1/2 стакана
  • соль, перец, орегано, прованские травы, базилик, чеснок – по вкусу.
  • сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

1. Нарезать мясо и овощи.

2. Выложить слоями на форму для запекания.

Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

3. Для соуса смешать сметану, томаты, воду и специи.

Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

4. Залить овощи.

Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

5. Накрыть фольгой.

Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

6. Отправить в духовку на час, при температуре 180 градусов.

Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель

7. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.

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