Как приготовить бюджетный и сытный обед, чтобы хватило на всех: понадобятся мясо и картофель
Для этого блюда вам понадобятся совершенно простые и доступные продукты. Используйте нежное куриное мясо, овощи и поставьте это в духовку. Вы потратите минимум времени и сможете накормить всю семью.
Идея приготовления картофеля с мясом и овощами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлианы Короленко (yulianakorolenko) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г
- лук – 1 шт.
- картофель – 500 г
- помидоры – 150 г
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 2 ст.л.
- томаты тертые (или томатная паста) – 1 ст.л.
- вода – 1/2 стакана
- соль, перец, орегано, прованские травы, базилик, чеснок – по вкусу.
- сыр твердый – 100 г
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо и овощи.
2. Выложить слоями на форму для запекания.
3. Для соуса смешать сметану, томаты, воду и специи.
4. Залить овощи.
5. Накрыть фольгой.
6. Отправить в духовку на час, при температуре 180 градусов.
7. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.
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