Как приготовить чипсы из кабачков: простой и легкий рецепт

Чипсы из кабачков – это идеальная закуска для тех, кто следит за своим питанием. В сочетании с соусом из йогурта, мяты и огурца они удовлетворят даже самых требовательных гурманов.
Кроме того, в них содержится мало натрия и калорий, но много калия, который очищает организм, улучшает диурез и эффективно уменьшает задержку воды. Такие чипсы подходят для детей и людей с проблемами печени, избыточным весом и гипертонией, сообщает riza.it.
Чипсы из кабачков можно употреблять людям с проблемами печени
Рецепт приготовления чипсов из кабачков
Ингредиенты
4-5 кабачков
Морская соль
Смесь ароматических трав
Приготовление
Вымыть и высушить кабачки.
Нарезать на очень тонкие ломтики.
Разложить их в один слой на рабочую поверхность, покрытую пергаментной бумагой, и дать высохнуть в течение нескольких часов.
Поместить на противень, посыпать смесью ароматических трав и морской солью.
Выпекать при температуре 100 °C в течение примерно 40 минут, учитывая, что время приготовления зависит от толщины ломтиков.
Соус на основе йогурта, мяты и огурца к чипсам из кабачков
Налить в миску 150 г натурального греческого йогурта (веганы могут использовать овощную альтернативу).
Добавить 3-4 измельченных листика мяты и половину огурца, также мелко нарезанного (можно оставить кожуру, так как она богата минералами и клетчаткой).
Подавать на стол с чипсами из кабачков.
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