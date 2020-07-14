Как приготовить чипсы из кабачков: простой и легкий рецепт

Чипсы из кабачков – это идеальная закуска для тех, кто следит за своим питанием. В сочетании с соусом из йогурта, мяты и огурца они удовлетворят даже самых требовательных гурманов.

Кроме того, в них содержится мало натрия и калорий, но много калия, который очищает организм, улучшает диурез и эффективно уменьшает задержку воды. Такие чипсы подходят для детей и людей с проблемами печени, избыточным весом и гипертонией, сообщает riza.it.

Чипсы из кабачков можно употреблять людям с проблемами печени

Рецепт приготовления чипсов из кабачков

Ингредиенты

4-5 кабачков

Морская соль

Смесь ароматических трав

Приготовление

Вымыть и высушить кабачки. Нарезать на очень тонкие ломтики. Разложить их в один слой на рабочую поверхность, покрытую пергаментной бумагой, и дать высохнуть в течение нескольких часов. Поместить на противень, посыпать смесью ароматических трав и морской солью. Выпекать при температуре 100 °C в течение примерно 40 минут, учитывая, что время приготовления зависит от толщины ломтиков.

Соус на основе йогурта, мяты и огурца к чипсам из кабачков

Налить в миску 150 г натурального греческого йогурта (веганы могут использовать овощную альтернативу). Добавить 3-4 измельченных листика мяты и половину огурца, также мелко нарезанного (можно оставить кожуру, так как она богата минералами и клетчаткой). Подавать на стол с чипсами из кабачков.

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