Домашнее мороженое с печеньем: самый простой рецепт
Теплое солнышко уже заглянуло в наши дома, поэтому хочется отведать что-нибудь по-настоящему летнее. И это, безусловно, – мороженое. И чтобы точно быть уверенным в безопасности продукта – следует приготовить его в домашних условиях.
Идея приготовления домашнего мороженого с печеньем опубликована на странице vanilla_cinnamo в Instagram.
Ингредиенты:
сливки 33% – 500 мл
сгущенка – 190 мл
плитка шоколада – 1 шт
печенье – 26 шт
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты хорошо охладить.
2. Шоколадку измельчить ножом в крошку.
3. Сливки хорошо взбить миксером – они должны держать форму.
4. Добавить сгущенку, немного взбить.
5. Всыпать измельченный шоколад, сделать массу однородной.
6. В форму ровным слоем выложить печенье.
7. Сверху выложить взбитые сливки, разровнять.
8. Покрыть слоем печенья.
9. Отправить в морозилку минимум на 4 часа.
10. Осторожно между печеньем разрезать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:
.