Теплое солнышко уже заглянуло в наши дома, поэтому хочется отведать что-нибудь по-настоящему летнее. И это, безусловно, – мороженое. И чтобы точно быть уверенным в безопасности продукта – следует приготовить его в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего мороженого с печеньем опубликована на странице vanilla_cinnamo в Instagram.

Ингредиенты:

сливки 33% – 500 мл

сгущенка – 190 мл

плитка шоколада – 1 шт

печенье – 26 шт

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты хорошо охладить.

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2. Шоколадку измельчить ножом в крошку.

3. Сливки хорошо взбить миксером – они должны держать форму.

4. Добавить сгущенку, немного взбить.

5. Всыпать измельченный шоколад, сделать массу однородной.

6. В форму ровным слоем выложить печенье.

7. Сверху выложить взбитые сливки, разровнять.

8. Покрыть слоем печенья.

9. Отправить в морозилку минимум на 4 часа.

10. Осторожно между печеньем разрезать.

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