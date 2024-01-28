Балык – это мясо на бутерброды, которое перед приготовлением нужно засолить. Так оно станет очень сочным. И если раньше вы покупали балык в магазине – теперь сможете сделать его в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего балыка опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_food_baglay в Instagram. Кроме обычной соли вам понадобится и нитратная.

Ингредиенты:

соль можно использовать и крупную морскую – 1 ч.л.

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биток свиной (серединка) – 500 г

соль обыкновенная и нитритная – по 0,5 ч.л. (чтобы была 1 ч.л.)

паприка копченая

горчица обычная или американская

Способ приготовления:

1. Мясо помыть, высушить, натереть равномерно солью, лучше руками по чуть-чуть, чтобы натереть каждый участок.

2. Замотать в пищевую пленку и в холодильник на трое суток. Если будет влага – ее нужно вылить.

3. После трех суток достать биток, натереть горчицей и копченой паприкой, по желанию верх смазать дижонской горчицей или другими травами.

4. Положить на пергамент биток, защелкнуть края, чтобы визуально было похоже на кораблик.

5. Поставить в разогретую духовку и выпекать при температуре 80 градусов, затем 1 час при температуре при 100 градусов.

6. Выключить духовку и оставить, чтобы мясо остыло.

7. Мясо положить в холодильник на три часа для полного охлаждения.

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